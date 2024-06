オーストラリアの民家で今月15日、庭で遊んでいた2歳女児がカンガルーに襲われた。当時の様子を捉えた監視カメラの映像には、カンガルーに蹴飛ばされた女児が倒れた後も、執拗に女児を攻撃するカンガルーの姿が映っていた。幸いにも女児はかすり傷で済んだが、「距離があっても、さらに離れておいた方がいい」と両親が注意を呼びかけている。豪ニュースメディア『News.com.au』などが伝えた。

衝撃の映像は15日、豪ニューサウスウェールズ州にある民家に設置された監視カメラが捉えた。2歳女児が庭で遊んでおり、両親の姿は映っていないが、そばで見守っていたという。しゃがんでいた女児が立ち上がり、画面右手の方を見つめた次の瞬間、女児の正面からカンガルーが飛びかかった。女児よりも一回り体の大きなカンガルーは、女児が勢いよく後ろに倒れてしまった後、周囲を飛び回りながら追い打ちをかけるかのように、さらに女児を蹴ろうとしている。女児は地面に倒れ込み、攻撃してくるカンガルーに対抗しようとしたのか、カンガルーを蹴り返そうとする様子が確認できる。予想外の事態に、近くにいた父親が慌てて駆け寄り、カンガルーを追い払って娘を抱き上げたところで映像は終わっている。娘がカンガルーに襲われる光景を目の前にした母親は、「若いオスのカンガルーが娘に突進し、うなり声をあげながら攻撃していました。私たちは5メートルも離れていない場所にいたため、すぐにカンガルーの攻撃を制止することができて幸運でした」と当時を振り返る。また、蹴り返して応戦しようとした娘の行動に「なんて勇気のある子なんでしょう」と心配しながらも感心していた。なお女児は、厚手の上着を着ていたため大きなケガはなかったものの、打撲や擦り傷を負ったという。女児の両親は、今回のようなことが二度と起こらないよう、庭にフェンスを設置する予定だと言い、「安全な距離にいる場合でも、さらに離れておくべきです」と注意を呼びかけた。ニューサウスウェールズ州環境・遺産局(NSW Department of Environment and Heritage)によると、カンガルーに関連するケガで治療を受けた人は年間5人未満で、カンガルーによる攻撃は非常に稀だという。一方で2022年9月には、ペットのカンガルーに襲撃され、77歳男性が死亡する事故が発生していた。同局は、「カンガルーは、人間を他のカンガルーとみなして攻撃する可能性があります。前足で相手を押したり、取っ組み合ったり、腰を落として後ろ足で蹴ることもあります。深刻なケガに繋がる可能性もあるため、カンガルーとの争いを回避することが重要です」と説明している。画像は『Whiskey Riff 「Kangaroo Railroads Unsuspecting Toddler With Flying Double-Leg-Kick」』『9News 「Kangaroo kills man on Western Australian property」(9News)、「Sydney woman attacked by kangaroo while trying to rescue joey」』『SBS News TikTok「Watch the viral moment an Aussie man jumped into an outback river to save his dog from a wild kangaroo.」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)