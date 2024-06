海水と雲海の中を乗船！潮見 龍宮社「葦船製作＆乗船ワークショップ」

「潮見 龍宮社」は、2024年7月7日(日)七夕に親子参加型の葦船(あしぶね)製作&乗船ワークショップを開催します。

潮見 龍宮社「葦船製作&乗船ワークショップ」

開催日時:7月7日(日)9:00〜16:00

参加費 :無料(事前予約制)

※現在はキャンセル待ちとなります。

お問い合わせ画面よりキャンセル待ちの旨、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

場所 :潮見 龍宮社

所在地 :東京都江東区潮見2-1-10 メゾンデラメール地下1階

最寄駅 :JR京葉線「潮見」駅から徒歩2分

講師 :探険家 葦船航海士 石川 仁さん

参加者 :小学生、中学生、高校生

ホームページ:

https://shiomi-ryugusha.jp

『潮見 龍宮社』は、運河と繋がっており、海水が神社の中まで入ってくるという唯一無二の空間となっています。

子どもたちは、御神前で葦船(あしぶね)を製作し、その様子を見守りながら、保護者は短冊に願いを込めて完成を待ちます。

■海水と雲海の中を乗船

季節や天候に関係なく、雲海参拝を行なっている特性を活かし、海面に雲海を出現させます。

神秘的な中、親子で乗船出来ます。

■葦船完成後に乗船会へ

願いを込めた短冊とともに親子で乗船。

「葦船」とは、世界最古の船とされる、帆のない原始的な舟です。

風向きや潮の流れに逆らわず、いつどこに辿り着くか分からないその航海は、まるで人生そのもの。

この葦船の存在は、なんでもコントロールできるのが当然と思いがちな私たちに、大切なことを教えてくれているようです。

