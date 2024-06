第二弾アーティスト発表！proveLiFE「Beachside Art Festival Nuts Party 2024」

合同会社proveLiFE主催、アートフェスティバル【Beachside Art Festival Nuts Party 2024】が2024年9月1日(日)に千葉ポートパーク 円形芝生広場で開催決定!開催にあたり、第二弾出演アーティストを発表します。

Beachside Art Festival Nuts Party 2024

開催日: 2024年9月1日(日)11時 OPEN 19時 CLOSE

場所 : 千葉ポートパーク 円形芝生広場

(千葉県千葉市中央区中央港1丁目)

入場料: 大人 当日2,000円 前売り 1,500円(オリジナルステッカー付)/

小中学生 500円/未就学児 無料

URL :

https://www.nuts-party.jp

<チケットURL>

https://www.nuts-party.jp/ticket-1/

【出演アーティスト】

(1)韻シスト(Nuts Party出演2回目!)

<プロフィール>

生々しく独創的でグルーヴィーなサウンドと極上のライブパフォーマンスが圧倒的な評価を受け続ける、大阪をベースに活動するファンキーグルーヴマスターと称される唯一無二のヒップホップバンド。

数度のメンバー・チェンジを経て、MC(サッコン)、Gtr.(TAKU)、Bass(Shyoudog)、Drs.(TAROW-ONE)からなる現メンバーとなる。

1998年の結成当初から大阪を拠点として活動し、日本におけるヒップホップ・バンドのパイオニア的存在として、またミュージシャンズ・ミュージシャンとして高い評価を受け続けている。

(2)SUKISHA(Band Set)(Nuts Party初出演)

<プロフィール>

東京を拠点に活動するSinger/Track Maker/Multi-instrumentalist。

音を愛する人々に驚きと発見を提示することを信条とし、音楽を産み出す過程を基本的に全て1人で完結させる。

2022年リリース”Hot Sauce on Ice Cream”でApple Music レゲエ部門において日本、台湾、韓国で1位、中国で2位を獲得。

ストリーミング総再生回数は累計7,000万回を突破。

求める音楽のためにジャンルを横断することを厭わず、個性的でありつつ普遍的でもあるその音楽性は今も幅広いリスナーを新たに虜にし続けている

(3)RABIRABI(Nuts Party初出演!)

<プロフィール>

ネオネイティヴでポップ。

重なり合う声とリズム。

見知らぬ言語が直感的に羅列されるかと思いきや、壮大とエモと抒情の波にさらわれる。

多幸感で身体が揺れる。

海外を含む大型音楽フェスはじめカフェ・社寺・遺跡など自然や場と一体となり音楽で自在に祝祭空間を創りあげていく様は、’縄文トランス’の異名を持つ。

動力はLOVE。

翻訳家:北山耕平氏曰く「RABIRABIは動く聖地」。

また福島県の子供たちへのチャリティCD&絵本’Song of the Earth’のリリースプロジェクト発起人でもある。

結成20周年(2021)を迎えた翌年に元メンバーのPIKOが他界。

そのGROOVY SPIRITは、az3, NANAと新たなメンバーYUKOを加えた3人のステージに宿り、見守り続けている。

RABIRABI(LOVE STYLE COM.OHI)

・az3neonative:vo, synth, livemix

・NANA :per, kalimba, cho

・YUKO :bass, cho

2024年、2024年のテーマは「NO BORDER」。

音楽フェスの垣根を超えて、フードやショップはもちろんグラフィックアートやアクティブコンテンツ、そして教育の観点からもNuts Partyらしい新しい世界観を作り出します。

FOOD TRUCK :約20台

テント出店 :約40店舗(物販)

(出店者、協賛企業、募集中!)

人気を博すキッズエリアは昨年大幅にエリアを拡大。

2024年もカラフルでピースフルなキッズエリアを、大きく展開予定です。

昨年生まれたNuts Familyの物販も2024年から新しく始まります。

Nuts Party 2023アフタームービー:

※Nuts Partyとは、「アートをより身近に」をコンセプトに2015年から千葉ポートパークで開催しているアートフェスティバルです。

音楽、食、絵画、手作り作品など様々なコンテンツをアートとして捉え、来場されたみなさまに新しい発見と出会う機会を創造しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 第二弾アーティスト発表!proveLiFE「Beachside Art Festival Nuts Party 2024」 appeared first on Dtimes.