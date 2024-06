エナスピレーションは、施設やサービスの予約を簡単に行うことができる『ReserveMe』を提供するステラリンクとともに、会員制施設やサービスの予約を行うと自動で鍵を発行するサービスをリリースすることについて合意しました。

エナスピレーション/ステラリンク『EPIC×ReserveMe』

エナスピレーションは、施設やサービスの予約を簡単に行うことができる『ReserveMe』を提供するステラリンクとともに、会員制施設やサービスの予約を行うと自動で鍵を発行するサービスをリリースすることについて合意。

各種フィットネスクラブやスクールを始めとした会員制施設での利用において、施設利用者が簡単にスマホアプリで来店予約や決済を行うことができ、利用する日時に使える鍵を発行することができる仕組みです。

また施設や店舗の運営側においては、鍵の管理を行う必要がないため無人化を実現することができるのと同時に会員管理や集金業務も本サービスによって行うことができ、業務効率向上と店舗運営コストの削減を行うことが可能になります。

【ターゲット】

フィットネスクラブ、ジム、ヨガ、ピラティス、貸し会議室、ゲストルーム、ゴルフスクール、ダンススクール、テニススクール、音楽スクール、空手スクール、料理教室、パソコン教室、運動施設、エステ、サウナ、温浴施設、整骨院、予備校、学習塾、ピアノ教室、公民館、民泊、その他会員制施設や時間貸し施設等

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 予約システムとスマートロック連携システムを提供!エナスピレーション/ステラリンク『EPIC×ReserveMe』 appeared first on Dtimes.