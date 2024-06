【ドラゴンクエストカーニバル in 横浜・みなとみらい】開催期間:7月20日~8月18日実施場所:横浜ランドマークタワー/MARKS IS みなとみらい

横浜みなとみらいにて、イベント「ドラゴンクエストカーニバル in 横浜・みなとみらい」が7月20日より開催される。期間は8月18日まで。詳細については追って記載する。

