2NE1、ついに再結成なるか？近日中にヤン・ヒョンソクと会合へ

2NE1が、デビュー15周年を記念して再結成するだろうか。本日(25日)、YG ENTERTAINMENT(以下、YG)はNewsenとの取材を通じて、2NE1とヤン・ヒョンソク総括プロデューサーの会同説について「会うことにしたというのは正しい。その他に、現時点でコメントできる内容がない」と伝えた。先立って、4人のメンバーとヤン・ヒョンソクプロデューサーが近日中に会い、カムバックプロジェクトについて話し合う予定だと報じられた。

音楽業界の関係者によると、リーダーのCLとヤン・ヒョンソクは最近一緒に食事をした。これに関連し、YGは「会社の公式的な会合ではないので、確認が難しい」と立場を明かしていた。2NE1は5月17日、デビュー15周年を迎えた。この日、デビュー記念日を記念して集合写真が公開され、カムバックに対するファンの期待を高めた。彼女たちは、2022年の「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」で活動終了から約6年ぶりに完全体でのステージを披露し、話題を呼んだ。2009年にYGからデビューした2NE1は「Fire」「I Don't Care」「FOLLOW ME」「Clap Your Hands」「It Hurts」「Lonely」「I AM THE BEST」「Missing You」「Come Back Home」「GOTTA BE YOU」などをヒットさせたK-POPを代表するグループだ。2016年11月に解散した後、それぞれYGを離れ、別の事務所に所属している。