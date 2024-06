前作『シックス』以来7年ぶり、7枚目のスタジオ・アルバム『メタル・ゴッズ』を7月26日にリリースするドリーム・イ―ヴルが、新曲「チョーズン・フォース」をリリースした。イントロから哀愁を漂わせたムードが魅力的で、北欧のバンドらしいヴォーカル・メロディ、ハーモニーを活かしたギター・ソロなど心に響く1曲だ。あわせてリード・シングルとなるタイトル曲「メタル・ゴッズ」の日本語字幕入りミュージック・ビデオも公開となった。

ドリーム・イ―ヴル『メタル・ゴッズ』

2024年7月26日(金)発売

SICP-6608 ¥2,860(税込)

仕様:CD(解説・歌詞・対訳付)

1.メタル・ゴッズ

2.チョーズン・フォース

3.ザ・タイラント・ダイズ・アット・ドーン

4.ライトニング・ストライクス

5.ファイト・イン・ザ・ナイト

6.マスターズ・オブ・アームス

7.ボーン・イン・ヘル

8.インセイン

9.ナイト・ストーカー

10.ファイト・フォー・グローリー*

11.Y.A.N.A.

*日本盤のみ、ボーナス・トラック

2024年7月26日(金)発売SICP-6608 ¥2,860(税込)仕様:CD(解説・歌詞・対訳付)1.メタル・ゴッズ2.チョーズン・フォース3.ザ・タイラント・ダイズ・アット・ドーン4.ライトニング・ストライクス5.ファイト・イン・ザ・ナイト6.マスターズ・オブ・アームス7.ボーン・イン・ヘル8.インセイン9.ナイト・ストーカー10.ファイト・フォー・グローリー*11.Y.A.N.A.*日本盤のみ、ボーナス・トラック





ドリーム・イ―ヴルは「メタル・ゴッズ」に関して、「ヘヴィ・メタルというジャンルを創造し、完成させたメタル・ゴッズへのトリビュートだ」と語っている。その言葉通り、歌詞の中で「When Priest unleashed in the east」(ジューダス・プリースト『イン・ジ・イースト』)、「Maidens, The number of the beast」(アイアン・メイデン『魔力の刻印』)、「The eagle has landed in the night」(サクソン『イーグル・ハズ・ランデッド』)、「I finally got peace of mind」(アイアン・メイデン『頭脳改革』)、「When Manowar released battle hymns」(マノウォー『バトル・ヒムズ』)と、往年のメタル・バンドの名前やアルバム名を取り上げ、楽曲の中でトリビュートしている。アルバム『メタル・ゴッズ』は、数々の名作を生み出したフレドリック・ノルドストロームのスタジオ・フレッドマンでレコーディングされている。もちろん、フレドリック・ノルドストロームの手によりレコーディング/ミックスされたものだ。新ドラマー、ソーレン・ファルドヴィクが新たにメンバーに加わり、リード・ギターのゲストとして、ヨナタン・トールペンベリ(ジ・アンガイデッド)、トミー・ヨハンソン(元サバトン)、クリス・アモット(元アーチ・エナミー、ダーク・トランキュリティ)が参加している。