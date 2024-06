ハワイの朝食を中心にカフェメニューやアメリカンメニューが楽しめる「Eggs ’n Things」から「白桃ブリュレパンケーキ」と「ガーリックシュリンプココナッツカレー」を期間限定で登場!

さらに、夏の暑い日にぴったりな“ひんやりドリンク”として、「白桃ヨーグルトシェイク」や「エスプレッソシェイク」も登場します☆

Eggs ’n Things「白桃ブリュレパンケーキ/ガーリックシュリンプココナッツカレー」

期間:2024年7月3日(水)〜7月31日(水)

販売店舗:国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗

Eggs ’n Thingsの2024年7月限定メニューとして、白桃を存分に楽しめる「白桃ブリュレパンケーキ」が登場。

「白桃ブリュレパンケーキ」と共に、ほんのりスパイシーなココナッツが香る「ガーリックシュリンプココナッツカレー」も同時発売されます。

さらに、夏の暑い日にぴったりな“ひんやりドリンク”として、桃の甘みとヨーグルトの酸味が特徴の「白桃ヨーグルトシェイク」や「エスプレッソシェイク」もラインナップ☆

白桃ブリュレパンケーキ

価格:イートイン 2,178円(税込)/テイクアウト 1,674円(税込)

甘くてジューシーな桃を使ったパンケーキ。

ピーチクリームに白桃をのせて、パリッとしたキャラメリゼで仕上げられています。

桃が香るふわふわのホイップクリームとご一緒に味わうことができる期間限定メニューです。

自宅や外出先でも楽しめるよう、テイクアウトも用意されています。

ガーリックシュリンプココナッツカレー

価格:イートイン 1,595円(税込)/テイクアウト 1,566円(税込)

真夏のガーリックシュリンプカレーの第1弾として「ガーリックシュリンプココナッツカレー」が登場。

人気のガーリックシュリンプをのせた、真夏に食べたくなるスパイスが効いたカレーです。

ココナッツの香りが広がるルゥにパクチーが添えられています。

白桃ヨーグルトシェイク

価格:イートイン 715円(税込)/テイクアウト 702円(税込)

白桃の甘みとヨーグルトの酸味が絶妙にマッチしたシェイク。

“まぜて楽しむ”ひんやり美味しい夏のご褒美シェイクです。

エスプレッソシェイク

価格:イートイン 880円(税込)/テイクアウト 864円(税込)

毎年人気のエスプレッソシェイク。

深いコクとリッチな味わいが特徴です。

コーヒー好きにはたまらない美味しさを楽しめます。

白桃をふんだんに使ったパンケーキやココナッツが香るガーリックシュリンプカレー、暑い日に飲みたい“ひんやりドリンク”が登場。

Eggs ’n Thingsの「白桃ブリュレパンケーキ」と「ガーリックシュリンプココナッツカレー」は、2024年7月3日より期間限定で発売です☆

