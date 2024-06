人気アニメ映画『シュレック』シリーズ5作目が2025年米公開の見込みであることがわかった。主人公シュレックの相棒ドンキー役の声優を務めるエディ・マーフィが明かしている。

米ドリームワークス・アニメーションの人気アニメシリーズである『シュレック』は、2001年の第1作を皮切りに、『シュレック2』(2004)『シュレック3』(2007)『シュレック フォーエバー』(2010)とテンポよく3作の続編が公開された。第5作については2023年4月の時点でであることが分かっていた。

このたび米では、ドンキー役として1作目から参加してきたエディ・マーフィが最新の進捗を報告。いわく、5作目の収録を「4~5ヶ月前に開始した」という。「第一幕は録り終えました。今年中に完成させるつもりです」。

マーフィは、アメリカでの公開時期についても共有。「たしか、2025年に公開されると思いますよ」と語り、来年リリースの見込みであると明かした。

既報によれば5作目は、『シュレック』シリーズのリブート作品として企画されている模様。以前、製作を務める米イルミネーション・エンターテインメントのクリス・メレダンドリCEOは、若い世代に向けた新たな物語を創造すると。この時、声優陣についてはオリジナルキャストの再起用する意向も伝えられていた。

ちなみにマーフィによれば、自身が演じるドンキーの単独スピンオフ作品も進行中とのこと。同企画もかねてより予告されていたことだが、マーフィは改めて、『シュレック』5作目を終えた後に準備に取り掛かることを明かした。

