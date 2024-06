6月24日 公開

イベント「FFXIVロンドンファンギャザリング」にて、ロンドンのキングス・クロス駅に実物大エーテライトが登場した。

MMORPG「ファイナルファンタジーXIV」に都市などにあるテレポートができるオブジェクト「エーテライト」を再現。中央のクリスタルに、それを囲うリングなどの造形が再現されている。

投稿されたポストでは夜間にライトアップされた状態も公開された。

