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Transcreation: Kazuhiko ITO (Mobi-curators Labo.)¡¡Translation: Megumi KINOSHITA
Words: Mark Dixon¡¡ Photography: Bentley Motors Ltd
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Transcreation: Kazuhiko ITO (Mobi-curators Labo.)¡¡Translation: Megumi KINOSHITA
Words: Mark Dixon¡¡ Photography: Bentley Motors Ltd