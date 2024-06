【「ストリートファイター6」メンテナンス】予定時間:12時~16時

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」のメンテナンスを、6月26日12時より16時まで実施する。

今回のメンテナンスは、Year2追加キャラクター第1弾「ベガ」の実装を行なうもの。メンテナンス中はログインできないため、全てのオンラインコンテンツを利用できなくなる。また、チャレンジやファイティングパス、SHOPなどは配信期間内であっても利用できなくなるため、メンテナンス前に済ませるよう注意喚起されている。

ベガ

