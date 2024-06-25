「スパイファミリー」アーニャが私服姿で可動フィギュア化！ キメラさんや表情交換パーツ豊富に付属で7月1日予約開始
【S.H.Figuarts アーニャ・フォージャー -しふくばーじょん-】
7月1日 予約開始
11月 発売予定
価格：6,600円
交換用手首パーツ左右各5種
交換用表情パーツ6種
キメラさん
7月1日 予約開始
11月 発売予定
価格：6,600円
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts アーニャ・フォージャー -しふくばーじょん-」を11月に発売する。予約受付は7月1日より一般店頭で実施。価格は6,600円。
本商品は、「SPY×FAMILY」に登場するアーニャの私服姿を、同社の可動フィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」より立体化したもの。ワンピースは布製となっており、パーツ付け替えなしで座らせたポーズを演出できる。
また、ぬいぐるみの「キメラさん」に加え、キャラクターらしいポーズをとるための交換用手首パーツや交換用表情パーツも豊富に付属している。
「S.H.Figuarts アーニャ・フォージャー -しふくばーじょん-」詳細全高約80mm 素材：PVC、布製 セット内容：本体
交換用手首パーツ左右各5種
交換用表情パーツ6種
キメラさん
(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会