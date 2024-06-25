春野、「Supernova」のセルフカバーVer.を配信リリース
シンガーソングライター/プロデューサー春野が、サウンドプロデューサー/編曲家の雄之助との合作した「Supernova」のセルフカバーVer.を配信リリース。これは、Android/iOS用リズム＆アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」への書き下ろし楽曲のセルフカバーVer.となっている。
本家Ver.については6月18日よりリズムゲーム楽曲に追加されており、「MORE MORE JUMP！」のユニット楽曲で、ゲーム内の「プレゼント」から受け取ることができる。また、3DMVと2DMVが「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」公式YouTubeチャンネルで、ボカロVer.は雄之助の公式YouTubeチャンネルでそれぞれ公開中となっている。
。
リリース情報
2024.6.26 Digital Release
配信リンク：https://jvcmusic.lnk.to/supernova
MV 6月26日(水) 0:00 春野 公式YouTubeチャンネルにて公開
公開リンク：https://youtu.be/lzPl_tNNwqI
〈ボカロVer.〉
配信リンク：https://karent.jp/album/4209
MV 6月20日(木) 19:00 雄之助 公式YouTubeチャンネルにて公開
公開リンク：https://www.youtube.com/watch?v=TZlIBKfEB6M
音源配信6月21日(金) 0:00
〈セカイVer.〉6月18日(火)に「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク 」公式チャンネルにて公開済
＊「Supernova」 2D MV https://www.youtube.com/watch?v=2DGf-KlKXGA
＊「Supernova」 3D MV https://www.youtube.com/watch?v=gbVqTUjBe9U
ライブ・イベント情報
7/13(土) BEAT STATION [福岡]
開場 18時/開演 19時
7/15(月・祝) 梅田クラブクアトロ [大阪]
開場 17時/開演 18時
7/26(金) Veats Shibuya [東京]
開場 18時/開演 19時
7/27(土) Veats Shibuya [東京]
開場 17時/開演 18時
■料金
\4,500 (税込/ドリンク別)
■チケットはこちら
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2449758
関連リンク