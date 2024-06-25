【新潟県新潟市】パリ五輪代表選手選考を兼ねた「日本陸上競技選手権大会」開催！美味しいグルメも集結



新潟県のデンカビッグスワンスタジアムにて、6月27日(木)〜30日(日)の期間、「第108回日本陸上競技選手権大会(パリ2024オリンピック競技大会 日本代表選手選考競技会)」が開催される。期間中は、最大6台のキッチンカーも集合する。

オリンピックへの切符と日本一をかけた真剣勝負



4年ぶりに、新潟に陸上トップアスリートが集結し、パリオリンピックへの切符と日本一をかけた真剣勝負を行う「第108回日本陸上競技選手権大会」。



今回は、そんな熱い戦いを見届けるのに欠かせない、会場で楽しめる「グルメ」を紹介しよう。

最大6台のキッチンカーが出店！



今年は4日間の大会期間中、デンカビッグスワンスタジアムのにぎわい広場に、最大6台のキッチンカーが出店。6月27日(木)は10:45〜20:00、28日(金)は11:45〜21:00、29日(土)・30日(日)は09:30〜19:00と、その日によって営業時間や出店店舗が異なる。



『DAISHO FOODS KITCHIEN』では、「中之島和牛串」900円や、「牛タン串」900円、「牛タンフランク」800円、「焼きそば」600円、「タレカツ丼」800円のほか、「けずりいちご」700円や「フローズンいちご」700円といったスイーツも用意。「ペットボトル」300円、「ビール(500ml)」700円、「アルコール(500ml)」600円、「ノンアルコール(350ml)」400円もある。



『CHINAMI』では、「牛すじ焼きそば」700円、「タコライス」1,000円、「ニューローハン」1,000円、「肉巻きおにぎり」600円、「ぐるぐるウィンナー」400円、「チュロス」400円、「フレンチフライ」500円、「タピオカドリンク」500円のほか、「ソフトドリンク」「ペットボトル」「アルコール」を販売する。



『BFF』では、「ポテトフライ」600円〜、「ペットボトル」300円、「ビール(500ml)」700円、「アルコール(350ml)」500円、「ノンアルコールビール(350ml)」400円を販売する。



『POP-UP』は、6月29日(土)以外出店。「トルティーヤ各種」700円、「新潟タレからあげ」600円、「くるくるポテト各種」700円、「ダージーパイ」700円、「かき氷各種」600円のほか、ソフトドリンクからアルコールまで、各種用意されている。



『FoodTruck296備長屋大丸』は、6月29日(土)・30日(日)のみ出店。「ほろほろチキンカレー」800円、「極みのローストビーフ丼」1,200円などのフードメニューや、各種ソフトドリンクとアルコールが楽しめる。



『ミライトルコケバブ』も、6月29日(土)・30日(日)のみ出店。「ケバブサンド」700円や、「おつまみケバブ」700円、「ケバブラップ」800円、「ロングポテト(塩)」500円、「チュロス」300円などが揃っている。

イベント情報は特設サイトをチェック



現在、大会観戦の前売チケットを販売中。また、応援メッセージも募集している。特設サイトでは、チケット情報・アクセス情報・競技実施日・歴代優勝選手一覧等、日本選手権に関する情報を集約しており、今後も、エントリー情報やタイムテーブル等が更新されていく。

プロモーションビデオ第二弾公開中

また、プロモーションビデオ第二弾も公開中！

すでにパリ五輪への切符を掴んでいる北口榛花選手(JAL)や田中希実選手(New Balance)、三浦龍司選手(SUBARU)、サニブラウンアブデルハキーム選手(東レ)に加え、日本選手権優勝でパリへの切符を掴む佐藤拳太郎選手(富士通)、村竹ラシッド選手(JAL)、秦澄美鈴選手(住友電工)、橋岡優輝選手(富士通)、豊田兼選手(慶應義塾大)ら、注目選手をピックアップしている。

「第108回日本陸上競技選手権大会」は、それぞれの思いが新潟で交錯する、まさに「運命をかけた決戦」。美味しいグルメをお供に、オリンピック出場をかけた選手たちを応援しよう！

大会特設サイト：https://www.jaaf.or.jp/jch/108/tandf

チケットページ：https://www.jaaf.or.jp/jch/108/tandf/ticket/

プロモーションビデオ第二弾：https://youtu.be/epEbYKwC-Xo

■デンカビッグスワンスタジアム

住所：新潟県新潟市中央区清五郎67-12

※キッチンカーは、悪天候の場合は出店しないことがある。

※キッチンカーは、売切次第、営業終了となる。

(佐藤ゆり)