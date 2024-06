銀一株式会社は、プロフォトグラファー向けのケーブル製品で知られるTether Toolsの新製品を6月28日(金)に発売する。

ケーブルマネージメントの概念を取り入れた、雲台用クイックリリース製品が今回の目玉。おなじみのイエローのカラーリングを採用した、長さ9.4mのUSB Type-Cケーブルもラインアップする。

TetherGuard LeverLock Plate

アルカスイス互換形状のプレートにケーブルを固定し、データ転送中の不意な抜け落ちや接続端子の破損を防ぐ、ケーブルマネージメント用カメラプレート。価格は税込1万8,700円。

ケーブル用の溝は、抜け落ちにくいS字構造。レバーロックでケーブルをカメラプレートにしっかりと固定できる。

また、カメラからプレートを外さずに、レバーロックの解除だけでケーブルの着脱に対応する。

裏面には1/4-20UNCネジ穴を備え、さまざまな三脚などに取り付けられる。

対応ケーブル径は、最大6.5mm。外形寸法は3.79×6.75×1.2cm。

TetherPro USB-C to USB-C Straight to Right Angle Cable(9.4m)

長さ9.4mのテザー撮影用USBケーブル。USB 3.2 Gen 1に準拠している。価格は2万3,430円。

カラーバリエーションとして、ブラックとオレンジの2色を用意する。

ケーブルに組み込まれた2カ所のテザーブースト(パワー供給ポート)により、9.4mという長さでも、ハイスピードで安定したデータ転送を可能にするのが特徴。

別売の「テザーブーストプロUSB-Cコアコントローラーエクステンションケーブル」(TBPRO3-BLK/TBPRO3-ORG)と組み合わせ、最大19.2mまで延長できる。

データ転送は一方向のみ(カメラ側とPC側の端子の向きは固定)。これにより、抵抗のないスムーズで効率的な最大5Gbpsの転送を実現した。なお、カメラへの接続を考慮し、直角にデザインされている。

加えて、ケーブル端子とテザーブーストのハウジングを強化。耐水性に優れ、ねじれに強く、ケーブルの耐久性を高めているという。

USB PDには非対応だが、最大1.5Aのダウンストリーム充電に対応している。

TetherGuard LeverLock&Cable Kit(USB-C / USB-C 9.4m)

「TetherGuard LeverLock Plate」と「TetherPro USB-C to USB-C Straight to Right Angle Cable(9.4m)」のセット。価格は税込3万7,400円。

ケーブル色(ブラック/オレンジ)に合わせた2パッケージを用意する。