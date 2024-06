◆ドバイ屈指の絶景グルメスポット「セ・ラ・ヴィ・ドバイ」

【女子旅プレス=2024/06/25】ドバイは200以上の国と地域の人々が暮らし、伝統的な食のみならず多国籍な食文化を楽しめる地。数あるレストランの中から、砂漠に栄えた摩天楼を一望できる人気の一軒「セ・ラ・ヴィ・ドバイ」をご紹介します。「セ・ラ・ヴィ・ドバイ」は、ダウンタウンの中心に位置する「アドレス スカイビュー」54階に位置する人気のルーフトップレストラン。シンガポール、香港、東京にも店舗を構える「セ・ラ・ヴィ」のドバイ店です。

■セ・ラ・ヴィ・ドバイ(CE LA VI Dubai)

高さ828m、世界一の高層タワーであるバージュ・カリファ、そして洗練されたドバイの都市景観を眺められる最高のロケーションで、ヘッドシェフのハワード・コウ氏による世界各国の独創的な料理の数々を味わえます。日常的に食べられているエミラティ料理からアジアンテイストの料理、さらにビーガン向けのメニュー、アルコールも充実。昼はお手頃なビジネスランチ(ランチセットメニュー:前菜、メイン、デザートの3品のコースでAED140〜(約6,000円))もあり。ドバイの豊かで多様な食の伝統を洗練された技法で昇華させた料理の数々が、ワールドワイドな美食体験へと誘います。特別な食体験をより引き立ててくれるのが、ルーフトップならではの素晴らしい景色。屋外に面したテラス席は、抜けるような青空とドバイのスカイラインを見渡せる特等席。プールデッキは、バージュ・カリファを背にフォトジェニックな1枚を撮影できる絶好のフォトスポットです。日没後は、きらびやかな街の輝きが織りなす近未来的な夜景もまた素晴らしく、特別な日のディナーや2軒目の気軽なバー利用にもおすすめ。どの時間帯に訪れても胸を打つような風景がゲストを出迎えてくれます。味覚と視覚を同時に刺激してくれる「セ・ラ・ヴィ・ドバイ」。ドバイで過ごす時間に華を添えてくれる、特別な一軒は旅行の際にぜひ訪れてみて。(女子旅プレス/modelpress編集部)住所:Level 54, Address Sky View Hotel, Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd, Tower 2電話:+(971)4 582 6111営業時間:LunchEveryday:12:00 PM to 4:00 PMLunch Set Menu:Mon-Fri:12:00 PM to 3:00 PMDinner6:00 PM to 12:30 AM※記事は女子旅プレスの調査及び主観に基づくものであり、店舗のサービスが保証されるものではありません。【Not Sponsored 記事】