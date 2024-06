自然派ワイン好きにおすすめ！ 百名店にも選出された人気イタリアンが移転オープン（大阪・蛍池）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は蛍池駅近くに移転オープンした、中津で人気を得ていたワイン好きにおすすめのイタリアン。

Ore beate(大阪・蛍池)

写真:お店から

2024年6月、蛍池駅から徒歩2分ほどの場所に、中津で12年間愛され「食べログ イタリアン WEST 百名店」に選出されたこともある「Ore beate」が移転オープンしました。店名はイタリア語で「楽しい時間」。普段着で楽しめる素朴なイタリア家庭料理とこだわりのイタリア自然派ワインを提供しています。シェフでソムリエ資格も持つ西谷 拓也氏は、豊中出身。東京や鎌倉、宝塚のイタリアンで経験を積み独立し、2012年に中津にオープンした「Ore beate」は、ミシュラン ビブグルマンにも認定されました。本格的なイタリアンが味わえると評判を得ていましたが、今回、西谷氏の地元であるこの場所に移転を決めたそう。

明るく居心地の良い空間 写真:お店から

白を基調とした店内は、明るくスッキリとした印象。お洒落で居心地の良い空間に、キッチン前の一枚板のカウンター席5席、2名用のテーブルが3卓あります。

前菜 写真:お店から

金・土曜日のランチメニューは前菜2品、パスタ、メインに自家製フォカッチャとアッフォガートがついた「おまかせランチセット」4,400円を予約制で提供。彩り鮮やかな4種類の前菜や、自慢のパスタを堪能できます。エスプレッソの苦みとアイスの甘さが混ざり合うアッフォガートも移転前から人気の一品。

メイン 写真:お店から

ディナータイムには2種類のコースを用意。4皿から構成される「Corso stagione」5,500円は、その時の旬の鮮魚を使った料理や、季節の野菜のパスタ、「北海道蝦夷鹿ロースロースト」など、その時期一番おいしい食材を味わうコースです。5品で構成される 「Corso delizioso」7,150円は、旬の食材を盛り込んだ前菜や「和牛トリッパとホワイトアスパラの煮込み」「宮崎坂元牛(和牛、メス)赤身肉のロースト」「淡路穴子とレモンのパッパルデッレ(パスタ)」など同店の魅力が詰まった、ワインと楽しむコースになっています。(メニューは一例)

自慢のパスタ 写真:お店から

食材は伊丹の地野菜や淡路の魚介を中心に、日本全国から調達した厳選食材を使用。ディナータイムはアラカルトでの注文も可能です(4名以上はコースでの予約)。

ワインも豊富に揃っています 写真:お店から

また、極限まで人工的な要素を排除した自然派ピュアワインを小規模生産の造り手からセレクトし、常時60種類を用意。「ここで飲むワインが一番おいしい」と言われることを目指しているそうです。

口に入れたときに「自然の味わい」を感じられるボリューム感のある骨太な料理が楽しめるイタリア料理店。肩肘張らずに、本場イタリアの味とおいしいワインを堪能できるので、新しい地でも長く愛されていきそう。ワイン好きな方を誘って、訪れてみてはいかがでしょう。

<店舗情報>◆Ore beate住所 : 大阪府豊中市蛍池東町1-6-21 メゾンドグリ 1FTEL : 050-5593-7512

文:佐藤明日香

