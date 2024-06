冷戦期の首都ワシントンを舞台に、ハリウッドで注目の俳優マット・ボマーとジョナサン・ベイリーが演じる2人の男性の“禁断の愛”を描いたオリジナルドラマ『フェロー・トラベラーズ』(全8話)が、動画配信サービス「Paramount+」にて今夏独占配信されることが決定。キービジュアルと予告編が解禁された。同ドラマは、トーマス・マロンの同名小説を原作とする、同性愛が禁じられた時代を生きた2人の男性の40年にわたる壮大なラブストーリー。

第二次世界大戦の退役軍人でカリスマ的な存在感を放つ国務省職員のホーキンス・"ホーク"・フラーは、理想主義的で敬虔なキリスト教徒の若き議会職員ティモシー・"ティム"・ラフリンと出会い、恋に落ちる。性格も境遇も全く違うホークとティムは、共和党上院議員のジョセフ・マッカーシーと弁護士ロイ・コーンが「共産主義者、反乱分子、性的倒錯者」の排除を宣言した暗い時代の幕開けとともに秘密のロマンスをスタートする。同性愛者であると知られることが社会的な死を意味した1950年代から、1960年代のベトナム戦争反対運動や1970年代のドラッグが蔓延するディスコ快楽主義、1980年代のエイズ危機まで、激動の時代を舞台に繰り広げられる緊迫した政治サスペンスの要素も見どころ。主人公のホーキンス・"ホーク"・フラー役を演じるのは、ドラマ『ホワイトカラー』の主人公ニール・キャフリー役で一躍ブレイクしたマット・ボマー。ホークが恋におちるティモシー・"ティム"・ラフリン役を、『ブリジャートン家』のアンソニー役などで知られるジョナサン・ベイリーが演じる。今回解禁された予告編には、共産主義者と同性愛者の摘発が激化する1950年代のアメリカで、ポリグラフ検査にかけられるホークの姿が映し出される。幼なじみのルーシーと婚約することで自身のセクシュアリティをカモフラージュして疑いの目から逃れてきたホークは、同性愛排除の風潮が蔓延する時代にティムと熱く燃えるような恋におちる。ホークとティムの前には数々の障壁が立ちはだかるが、2人はさまざまな苦悩や葛藤を抱えながら40年間にわたって複雑な関係を築いていく。同性愛が禁じられた時代に「愛は罪じゃない」と秘密の関係を続ける2人を待ち受ける運命とは?「Paramount+」は、2021年にアメリカでサービスを開始したストリーミングサービス。日本では「WOWOWオンデマンド」と「J:COM STREAM」、「Prime Videoチャンネル」でサービスが提供されている。