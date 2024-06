『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズ新作映画に一歩前進だ。プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーによれば、脚本が完成間近だという。

現在、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズからは若手キャストによるリブート版と、マーゴット・ロビー主演版の2つの企画が進行中。米との取材で最新の進捗を伝えたブラッカイマーは、両企画の作業が同時に進んでいることを明言した。

ブラッカイマーは、「ジェフ・ネイサンソンが脚本に取り組んでいます」と話しているが、この人物は『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』(2017)の脚本家として知られている。ほかにも『ラッシュアワー』シリーズや『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』(2002)『メン・イン・ブラック3』(2012)といった作品を手掛けてきたネイサンソンの関与はこれまで伝えられていなかった。

ネイサンソンが若手キャスト版とロビー版のどちらを担当しているのかは不明だが、前者では「チェルノブイリ ーCHERNOBYLー」(2019)や「THE LAST OF US」(2023-)のクレイグ・メイジンが脚本を手掛けていると報じられていた。となると、ネイサンソンはロビー版を担当しているということなのか。

いずれにせよ、ブラッカイマーによれば「来月」、つまり7月にはどちらかの企画の脚本を受け取る予定とのこと。「今の段階では、どちらが競馬の勝者となるかは分かりません」と語っている。以前は多忙な大物俳優を起用することの難しさから、若手リブート版がシリーズの次回作になるともブラッカイマーだが、ひとまずは脚本の完成を待っている状況のようだ。「ディズニーも作りたいと思うのではないでしょうか」と前向きに話している。

Source:

The post first appeared on .