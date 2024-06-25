ÂçÃ«æÆÊ¿·ãÅÜ¤Î¼«ÂðÊóÆ»ÌäÂê¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¡ª¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¾¼ÏÂ¤Î¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¼èºà
¡ÚÀÖ¥Ú¥ó¡ª¡¡ÀÖºä±Ñ°ì¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¼«ÂðÊóÆ»ÌäÂê¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¿·µï¤ò¶õ»£¤·¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤È½»½ê¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤³¤È¤ËÂçÃ«¤¬·ãÅÜ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Î¾¶É¤ò¡Ö½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß°·¤¤¡×¤Ë¤·¤ÆÄù¤á½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÅÜ¤ê¤Ï»ê¶Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ç¤¢¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ£±£·¤ò¾ù¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥±¥ê¡¼Åê¼ê¤Ï£±·î¡¢Ìîµå¤Î¿Íµ¤¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦¡È·Ù¹ð¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½»µï¤ò·è¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¶õ¤Áã¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£Ç¯¤Ë£±²ó¤Ï¡¢¼Ö¤ä¼«Âð¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢ºòÇ¯¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¿ô¿Í¤¬¶õ¤Áã¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÙÍµÁØ¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈÈ¹Ô¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤Î¸µÄÌÌõ¤Ç°ãË¡ÅÒÇî¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤Ï¡¢Æ¹¸µ¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼»á¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¡¢ÂçÃ«¤ÎÁ°¤Î½»µï¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ë¤ª¤ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤ÞÂçÃ«¤¬¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤¾¡£¤³¤ì¤«¤éÈà¤Ë¥¤¥Ã¥Ú¥¤¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡×¤È¶¼Ç÷¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ºÇÃæ¤Ë¼«Âð¤òÊóÆ»¤µ¤ì¤ì¤ÐÂçÃ«¤¬ÅÜ¤ê½Ð¤¹¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎÊú¤¯ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤âÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤Î°ã¤¤¤âÄË´¶¤¹¤ë¡££²£°Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«Áû¤®¤¬µ¯¤³¤ë¤¿¤Ó¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ä´ÆÆÄ¤Î²È¤Ø¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬²¡¤·¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¼èºàÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡ÆÃ¤Ëµð¿Í¤Ç¤ÏÅö»þ¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡¢À¶¸¶ÏÂÇî»á¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿£²£°£°£²¡Á£°£´Ç¯¤´¤í¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤Ó¤Ëµ¼Ô¤¿¤Á¤¬Ìë¤ÊÌë¤Ê¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¤Ë½¸·ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¤¦¤ë¤µ¤µ¤ËÌÂÏÇÀéËü¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¿´Æ¬¤ËÈ¯¤·¤¿¶áÎÙ½»Ì±¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢º£·î£±£´Æü¤Ë£Î£È£Ë¤ÇÄÉÅé¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÌçÅÄÇî¸÷¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£Æî³¤¤¬¥À¥¤¥¨¡¼¤Ø¿ÈÇä¤ê¤·¤¿£±£¹£¸£¸Ç¯¡¢ÌçÅÄ¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬¤Ø¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¤òµñÈÝ¤·¤Æ°ÜÀÒ¤ò´õË¾¡£ÈÖµ¼Ô¤¬Ä«¤«¤é¶áÅ´±èÀþ¤Î¼«Âð¤Ø¹Ô¤¯¤È¡Ö²È¤Ë¤ÏÍè¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬»î¹ç¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î³Ø±àÁ°±Ø¤Øµ¼Ô¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢Èà¤é¤ÎÊ¬¤âÀÚÉä¤òÇã¤¤¡¢Åö»þ¤ÎËÜµòÃÏ¡¦Âçºåµå¾ì¤½¤Ð¤ÎÆñÇÈ±Ø¤Þ¤Ç±ä¡¹¤È¼«Ê¬¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¼èºà¤Ï¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¾¼ÏÂ¤ÎÀÎÏÃ¤â»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÃ«¤Î¼èºàµñÈÝÁûÆ°¤À¤Ã¤¿¡£