【「ダンダダン」第158話】6月25日 公開

集英社は龍幸伸氏によるマンガ「ダンダダン」第158話「カワバンガというやつは」をジャンプ+にて6月25日に公開した。

呪物「呪行李」に閉じ込められた仲間を救うため、凛はカワバンガにお願いするが……。

