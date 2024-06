KISS OF LIFE、デジタルシングル「Sticky」個人コンセプトフォトを公開…爽やかな4人4色の魅力

KISS OF LIFEが、爽やかな魅力をアピールした。本日(25日)、KISS OF LIFEの公式SNSを通じて、ニューデジタルシングル「Sticky」の個人コンセプトフォトが公開された。KISS OF LIFEは、リゾート地での自由な姿をフォトに盛り込んだ。笑顔でファンの心を魅了するJULIEを皮切りに、ショートヘアに変身して完璧なボディラインをアピールするNATTY、お姫様のように愛らしいビジュアルを誇るBELLE、海のように清らかで爽やかな魅力でさらにホットな一面を備えた末っ子のHANEULまで、これまで披露してきた強烈さとは正反対の魅力を予告し、より一層期待を高めた。

KISS OF LIFEのニューシングル「Sticky」は、自分たちだけの自由で眩しい夏の日を表現したアルバムだ。アルバムを発売する度に多彩な音楽を追求し、新人らしくない音楽的スペクトルを披露してきた彼女たちが、今回の新曲を通じてどのようにファンを魅了するのか、期待が高まっている。KISS OF LIFEのニューデジタルシングル「Sticky」は、7月1日0時に各音楽配信サイトを通じてリリースされる。