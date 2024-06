野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』(9月14・15、21〜23日 茨城・国営ひたち海浜公園)第1弾追加出演アーティストとして25日、サザンオールスターズが発表された。事務局は24日に第1弾出演アーティスト32組を発表していたが、日付変わって25日、この日46回目のデビュー記念日を迎えたサザンオールスターズを発表した。

事務局は「極めてイレギュラーな形になりますが、第1弾追加出演アーティスト、サザンオールスターズを発表します」と伝え、「サザンオールスターズの出演日は9月23日(月・振休)の最終日となります。またタイムテーブル発表に先駆けての公開になりますが、5日間の大トリとして出演します」と発表した。この経緯について「過去2005年と2018年の2回出演し、それぞれ最終日の大トリを務めてくれたサザンオールスターズですが、記念すべき25周年で5年振りとなるひたちなか開催ではぜひ出演して欲しい、とオファーを続けておりました。それは私をはじめとするRIJF事務局としての願いであり、何より現在病気療養中の前総合プロデューサー渋谷陽一の希望でもありました。それが実現してとても嬉しいです」と喜んだ。サザンオールスターズも『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』出演を発表するとともに、桑田佳祐が「今回の出演をもって、サザンオールスターズ、“最後の夏フェス出演”とさせていただければと思っております」と報告。「我々高齢者バンドにとって、令和の夏は暑すぎるよ(笑)一旦、サザンは今回で卒業させていただき、後進の素晴らしいミュージシャンたちに日本の夏フェスの未来は託したいと思います。(それでいいよね、渋谷会長?)」と、夏フェス卒業を宣言した。25周年を記念して5年ぶりにひたちなかで行われる『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』は、GRASS STAGEの1ステージで開催。5日間で総勢39組が出演する。事務局は「サザンオールスターズの演奏時間は通常より長くなる予定です。それに伴ってこの23日(月・振休)は全7アーティストの出演となることを予めご了承ください」と理解を求めた。9月23日はサザンオールスターズのほか、THE YELLOW MONKEY、Creepy Nuts、ももいろクローバーZ、ヤバイTシャツ屋さん、緑黄色社会、未発表1組の出演となる。■第1弾出演アーティスト追加発表 事務局コメント全文ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA、極めてイレギュラーな形になりますが、第1弾追加出演アーティスト、サザンオールスターズを発表します。この事務局からのご案内で特定のアーティストに言及することは通常行っておりませんが、今回は少し説明をさせてください。サザンオールスターズの出演日は9月23日(月・振休)の最終日となります。またタイムテーブル発表に先駆けての公開になりますが、5日間の大トリとして出演します。過去2005年と2018年の2回出演し、それぞれ最終日の大トリを務めてくれたサザンオールスターズですが、記念すべき25周年で5年振りとなるひたちなか開催ではぜひ出演して欲しい、とオファーを続けておりました。それは私をはじめとするRIJF事務局としての願いであり、何より現在病気療養中の前総合プロデューサー渋谷陽一の希望でもありました。それが実現してとても嬉しいです。そしてアーティスト公式サイトなどでも発表されていますが、サザンオールスターズのロック・イン・ジャパンへの出演は今回が最後となります。なおサザンオールスターズの演奏時間は通常より長くなる予定です。それに伴ってこの23日(月・振休)は全7アーティストの出演となることを予めご了承ください。この後に発表される第2弾出演アーティストを含めた全39組で行われるROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA、25周年にふさわしい最高の祝祭空間を作るべく頑張りますのでご期待ください。2024年6月25日Jフェス総合プロデューサー海津 亮