【東京マルイ再販情報:6月21日~6月24日分】

東京マルイは、6月21日より6月24日にかけて電動ガン「P-90プラス【電動ガンプラス】」(40,480円)、「パトリオットプラス【電動ガンプラス】」(43,780円)、「スコーピオン Vz.61」(25,080円)の3点を再販した。

「P-90プラス【電動ガンプラス】」と「パトリオットプラス【電動ガンプラス】」は、それぞれ新たに電動ガン スタンダードタイプの性能に「PLUSシステム」(=FET回路)を組み合わせた「電動ガン プラスシリーズ」の製品。従来の「ニッケル水素ミニSバッテリー」と「MS・Li-Poバッテリー」に対応しており、高い安全性やセミオート発射時のトリガーレスポンス向上させている。

「スコーピオン Vz.61」は、チェコスロバキアの小型サブマシンガン「Vz.61」を電動コンパクトマシンガンとして再現したもの。MP7A1のコンパクトメカBOXを採用しており、コンパクトなサイズながらもメインウェポンとして十分な性能と取り回しの良さを両立している。

6月21日分

「P-90プラス【電動ガンプラス】」詳細

「パトリオットプラス【電動ガンプラス】」詳細

6月24日分

「スコーピオン Vz.61」詳細

価格:40,480円 全長:505mm 銃身長:247mm 重量:2,200g(空マガジン、ニッケル水素バッテリー含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー / MS・Li-Poバッテリー[スタンダードタイプ] 装弾数:68発価格:43,780円 全長:465mm 銃身長:215mm 重量:2,207g(空マガジン、ニッケル水素バッテリー含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー / MS・Li-Poバッテリー[スタンダードタイプ] 装弾数:68発価格:25,080円 全長:270 / 522mm(ストック伸長時) 銃身長:128mm 重量:1,110g(バッテリー含まず) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:7.2VマイクロバッテリーEX(生産終了)/ 7.2Vニッケル水素マイクロ500バッテリー + EX変換アダプター 装弾数:58発

