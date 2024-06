【月刊コミックゼノン2024年8月号】6月25日 発売価格:730円

アミックスは、「月刊コミックゼノン2024年8月号」を6月25日に発売した。価格は730円。

8月号の表紙と巻頭カラーには、新連載「終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録」が登場。初の神側スピンオフ作品となり、第1試合 太陽神 VS 半神戦士が開幕する。ほかにも、「オタクに優しいギャルはいない!?」や「フィルター越しのカノジョ」などが掲載されている。

「月刊コミックゼノン2024年8月号」掲載作品の一部を紹介

「終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録」

神々の神々による神々のための終末戦争となる第一試合、ラー・ホルアクティ VS クー・フーリンが開戦。

ヴァルハラ評議会最高議長・ゼウスは、神に向けて神 VS 人類最終闘争に出場する神々13枠のうち、12枠のメンバーを発表する。すると、選ばれていない神々から批判が続出。それを見越していたゼウスは、最後の1枠をかけ「神」と「神」が本気で闘う禁断の祭りの開催をその場で宣言する。こうして、原作では語られることのない黙示録の全貌が明らかになっていく。

「オタクに優しいギャルはいない!?」2本立て

同じホテル(別室)で一夜を過ごした天音とオタクくん。天音は、朝10時からオタクくんの部屋でキラモン実況をする予定であったが、寝坊してしまい、寝巻きで部屋を訪れる。ホテルの一室に“ふたりきり”という事実と、”寝巻き”というシチュエーションに、オタクくんは集中できるはずもなく……。

オタクくんと(別室で)一泊した天音の心が動く!

2本立て!「フィルター越しのカノジョ」

手芸部合宿2日目、箱部たちは、文化祭の出し物の準備をすることに。生徒会長・リリィの監査のもと、“健全な”コンカフェのシミュレーションが行なわれるはずであったが、そのリリィまでもが積極的な接客を披露することになり……。

「フィルター越しのカノジョ」は単行本第5巻発売中

