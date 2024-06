【Steam:「Horizon Forbidden West Complete Edition」セール】期間:6月28日までセール価格:6,072円(20%OFF)

Steamの「MIDWEEK DEAL」にて、「Horizon Forbidden West Complete Edition」が20%OFFの6,072円で販売されている。期間は6月28日まで。

本作は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントのアクションゲーム「Horizon」シリーズの最新タイトル。今回セール価格で販売されているのは本編の続きとなる拡張コンテンツ「焦熱の海辺」を含む全てボーナスコンテンツを含む「Complete Edition」で、主人公・アーロイのさらなる冒険を楽しめる。

□Steam「Horizon Forbidden West Complete Edition」のページ

Horizon Forbidden West Complete Edition

価格:7,590円 → 6,072円(20%OFF)

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla. Horizon Forbidden West is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.