【「ザ クルー:モーターフェス」PS5パッケージ版】発売日:2023年9月14日標準価格:9,790円セール価格:4,199円

Amazonにて、ユービーアイソフトから発売中のオープンワールド・レーシング「ザ クルー:モーターフェス」のプレイステーション 5パッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から57%オフの4,199円。

本作は、オープンワールド・レーシングゲーム「ザ クルー」シリーズの最新作。シリーズで初めてアメリカ本土から離れ、地球で最も美しく、様々な地形を見せるハワイ諸島のオアフ島へと舞台を移す。ホノルルの街や灰が舞う火山、緑豊かな熱帯雨林、曲がりくねった山道でのドリフト、晴れたビーチでのんびりといった、1人でも仲間のクルーと一緒でも、車を通じて様々な楽しみ方ができる。数百に及ぶ車両で島全体を探索しよう。

(C) 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.