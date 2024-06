チャレンジ事例紹介！東京都高校生起業家養成プログラム 第3期養成講座 成果報告会 〜 起業から未来がはじまる 〜

起業スタートダッシュ事務局は、高校生の起業に向けたチャレンジ事例の紹介とトークセッションを行う『東京都高校生起業家養成プログラム 第3期養成講座 成果報告会 〜 起業から未来がはじまる 〜』を2024年7月21日(日)に「Tokyo Innovation Base」にてリアルとオンラインの両方の形式で開催します。

東京都高校生起業家養成プログラム 第3期養成講座 成果報告会 〜 起業から未来がはじまる 〜

日時 :2024年7月21日(日)15:00〜18:00

会場 :Tokyo Innovation Base

(東京都千代田区丸の内3-8-3 SusHi Tech Square 2F)

対象 :どなたでも参加可能

定員 :100名 (先着順の事前申し込み制)

参加料 :無料

《起業スタートダッシュ公式HP》

https://kstartdash.metro.tokyo.lg.jp/

職業の在り方そのものも大きく変化する可能性が指摘される中、自ら考え挑戦して未来を切り拓いていく力が必要とされています。

そのような中、高校生の「起業」チャレンジを応援するために2021年にスタートした東京都高校生起業家養成プログラム「起業スタートダッシュ」。

第3期となる2024年度、13チーム23名の高校生たちが約7か月のプログラムで基礎からビジネスを学び、自分のアイデアを形にするためトライアンドエラーを重ねてきました。

この成果報告会では、プログラムの集大成として高校生の起業に向けたチャレンジ事例を紹介するとともに、3名のゲスト起業家を招いて、「起業から未来がはじまる」をテーマにしたトークセッションを開催します。

トークセッションでは、ゲスト起業家たちが起業に至るまでの思いや経緯、事業立ち上げのプロセスを振り返りながら、これから起業を目指す方や起業に興味を持つ方への応援メッセージを送ります。

■東京都高校生起業家養成プログラムとは

ゼロからことを生み出し、自分の力で自由に生きていく力を育むことを目的とし、高校生が起業への取り組みを発表しました。

■本成果報告会の見どころ

・高校生の熱意ある発表が見られる

・高校生の持つ様々なアイデアに触れられる

・高校生がつくった試作品が見られる

■特徴

■こんな人にオススメ

・起業に興味のある高校生

・起業家教育に興味のある保護者や教員、支援に興味のある企業人

・起業しようとチャレンジするエネルギーに触れたい人

《申込方法》

○リアル参加:定員100名程度

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_7Dm-VbAJQZPcupn6HS60TMdedUCt5oImWtgq3ye1sS6D0A/viewform?usp=sf_link

※ 定員に達し次第、申し込みを締め切ります。

※ 終了後、現地参加者を対象に受講生とのネットワーキングを実施します。

○オンライン参加:定員なし

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdptLlf7FpyWZhjUmNBcjEEy8YBNxHdwDsn9np8zo_NlsBd1g/viewform?usp=sf_link

※ YouTubeライブ配信を行います。

配信用URL等は後日こちらに掲載します。

なお、YouTubeでは登壇者への質問はできませんのであらかじめご了承ください。

《プログラム内容》

・オープニング

・事業概要説明

・受講生代表によるプレゼンテーション

・起業家によるトークセッション 〜 起業から未来がはじまる 〜

・受講生代表への修了証授与

《登壇者》

・堺 大輔氏 (チームラボ株式会社 取締役)

・矢島 里佳氏 (株式会社和える 代表取締役)

・石川 明氏 (株式会社インキュベータ 代表取締役/明治大学ビジネススクール 客員教授)

本イベントは、起業に興味のある高校生、保護者、教員、そして起業家教育に関心のあるすべての方々にとって貴重な機会です。

現役の高校生が生み出すビジネスのすべてを一堂に会して見ることができます。

本イベントを通じて、次世代の起業家たちがどのようにして事業を起こし、ビジネスを創り上げていくのか、そのプロセスをぜひ体感してください。

