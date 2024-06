【AFP=時事】米ハワイ州出身のサーファーで、ジョニー・デップ(Johnny Depp)さんの主演の映画シリーズ「 パイレーツ・オブ・カリビアン (Pirates of the Caribbean」やテレビドラマで俳優としても活躍したタマヨ・ペリー(Tamayo Perry)さん(49)が23日、オアフ(Oahu)島のマラエカハナ・ビーチ(Malaekahana Beach)でサメに襲われ、間もなく死亡した。当局が発表した。

ペリーさんは、「 パイレーツ・オブ・カリビアン 」シリーズ4作目の『 パイレーツ・オブ・カリビアン /生命(いのち)の泉(Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides)』で海賊を演じた他、テレビドラマシリーズ「ハワイ5−O(Hawaii Five-O)」のリメーク版、大半の場面がハワイでロケーション撮影され、カルト的な人気を呼んだテレビシリーズ「LOST」、2002年の サーフィン 映画『ブルークラッシュ(Blue Crush)」などに出演。一方でライフガードやプロサーファーとしても活躍し、地元では有名人だった。ホノルル(Honolulu)のリック・ブランジャルディ(Rick Blangiardi)市長は23日の記者会見で、「悲劇的」な死だと語り、「タマヨは伝説的な海の男で、非常に尊敬されていた。まさにこの地で育ち、海の安全を守るチームの素晴らしいメンバーだった」と哀悼の意を表した。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事