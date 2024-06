ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICSが出演する日本テレビのバラエティ番組『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』(毎週火曜24:59〜 ※全9回)が、7月2日にスタート。まずは、石井竜也(米米CLUB)が2週連続で出演する。石井竜也とFANTASTICS日本を代表するバンド・米米CLUBの結成秘話や「最初は、ほんとに自分たちのバンドの名前を言うのも恥ずかしくて…」というバンド名決定の裏話が。また、167万枚を超える大ヒット曲「浪漫飛行」が生まれた瞬間の奇跡のエピソードに「浪漫飛行が…?」 「すごっ…」と、FANTASTICSのメンバーも感動する。

トリプルミリオンという超大ヒットを記録した「君がいるだけで」はドラマの主題歌というオファーを受け、「曲作りまくって、30数曲作ったかな」という誕生までの秘蔵エピソードも。さらに、「浪漫飛行」のジャケットで使用された衣装の金額が公開され、予想外の額に一同驚がくする。スタジオライブ「BACK TO リクエスト」では、毎週ちょっと懐かしい名曲カバーを披露。初回は、FANTASTICSオリジナルの振り付けで「君がいるだけで」を披露する。第2回の放送では、米米CLUBならではのライブの魅力を学ぶ。また、「BACK TO THE MEMORIES PART4」でメンバーによる「浪漫飛行」の歌唱の許可を懸けて、イントロ15秒で曲を紹介する前口上に挑戦。果たして、石井が思わず歌い出したくなるような前口上を披露することができるのか。【編集部MEMO】FANTASTICSの中島颯太は、番組のスタートにあたり「みなさんが見てくださり一緒に盛り上げてくださるおかげで、SEASON4の放送が決定しました! いつもありがとうございます! いろんな世代のレジェンドの方々に出演していただき、なかなか聞けないレアなエピソードや少しバラエティな企画もあって、家族や友人、誰とでも楽しんでいただける番組になっています!」とコメントしている。