温度制御に優れた特殊フィルムヒーター内蔵！ユアサプライムス「TWIN GRILL」

ユアサプライムスは、即熱性や温度制御に優れた特殊フィルムヒーターを内蔵したホットプレート「TWIN GRILL(ツイングリル)」を2024年6月27日(木)から8月18日(日)まで、新製品の先行体験や応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて先行発売を行います。

ユアサプライムス「TWIN GRILL」

型番 :YNP-FW1200FF

定格電圧 :AC100V

定格周波数 :50/60Hz

定格消費電力 :1200W

プレート表面処理:フッ素樹脂コーティング

温度調整範囲 :4段階(約100〜220℃)

サイズ :本体約420×335×92mm、コード長:約1.7m

重量 :約3.8kg

付属品 :本体、脚、電源コード、レシピブック

希望小売価格 :27,800円(税込)

※Makuakeでは先行販売の特別割引価格となります

JAN :4979966537003

生産国 :中国

「TWIN GRILL」は、即熱性と温度制御に優れた特殊フィルムヒーターを内蔵した、プレート全面を素早く・ムラなく・均一に加熱できるホットプレートです。

プレートは全面での調理のほか、左右を別々の温度で調理することが可能で、食材ごとに適した火力での同時調理や、片面で作りながらもう片面で保温することができます。

調理中は温度制御により常に設定温度を保ち、過度な温度上昇による油煙の発生を抑制します。

洗練されたシンプルで美しいデザインと使いやすさにもこだわり、使用時は脚をプレートにはめるだけ、収納時は脚を外してコンパクトに隙間収納や立てかけての収納ができます。

■特徴

・特殊フィルムヒーターを採用、即熱性に優れ、プレートの中央も端も火力ムラが無い

・半面ずつ各中央にセンサーを搭載し、優れた温度制御で一定の火力を保ち続け、適温での調理と油煙発生の抑制ができる

・左右を別々の温度設定で調理できる

・傾斜のあるプレートが余分な油をオイル受け溝に誘導し、ヘルシーな調理ができる

・プレート表面は汚れがこびりつきにくいテフロン(TM)加工※1(フッ素樹脂コーティング)レベル4塗装を採用

・洗練されたデザイン

・脚を外して立てて収納ができる薄型プレート

・安全性を考慮した、マグネットプラグ式電源コードを採用

■即熱仕様とムラの無い調理

「TWIN GRILL」は即熱性と温度制御に優れた特殊フィルムヒーターをプレート全面に配置し、一般的なホットプレートで約13〜15分前後かかる「強火相当の220℃以上に到達する時間」を、約7分に短縮しました。

この特殊フィルムヒーターで、従来のヒーター管製品におこりやすい、食材が位置によって焦げやすい・焼けない等の調理ムラを解消し、端まで均一に加熱できるようになりました。

また、本製品は常に温度制御で表面温度を油煙の発生しにくい温度に保ち、減煙で快適に使用できます。

この特殊フィルムヒーターにより、プレートの薄型化とシンプルな本体設計に成功。

脚を外してよりスリムに収納ができます。

■テフロン(TM)加工で調理しやすくお手入れも楽々

プレートはテフロン(TM)加工※1(フッ素樹脂コーティング)のレベル4塗装を採用。

少量の油で調理しても食材がくっつきにくく、料理の焦げ付きやこびりつきを最小限に抑えます。

■万が一の時にすぐ外れるマグネットプラグ

電源コードはマグネットプラグ式で、万が一電源コードに足を引っかけてしまってもすぐプラグが外れ、事故になりにくい設計です。

■「TWIN GRILL」は、おうちごはんのバリエーションを倍にする 〜私たちの込めた想い〜

ホットプレートを使って食事をしているとき、料理が焦げないようにお皿に移していませんか?私たちは、子供や家族のために作った料理が、食べるタイミングでは冷めてしまうことが非常に勿体ないと感じていました。

本製品は、温度を細かくコントロールできる特殊フィルムヒーターを内蔵することで、プレートを左右2面に分けて各々の面で温度設定をすることができます。

片面で調理しもう片方の面で保温しながら食べる事ができるようになりました。

また、左右2面を使って別々の料理を同時に調理することが可能なため、料理が出そろうのを待っていて料理が冷めてしまう事も減らせるようになりました。

トーストや目玉焼きなどの朝ごはんから、炒め物やスイーツまでこのプレート1枚で作れ、朝も・昼も・夜もキッチンに立たずに「家族と会話を楽しみながら作る」ことができ、おうち時間をもっと美味しく楽しくできる1枚です。

この画期的で便利なホットプレートをMakuakeで先行販売を開始し、数量限定でのお得な割引プランを実施する予定です。

※2

※1 テフロン(TM)はデュポン社の商標登録です。

※2 価格は購入時の早割内容によって変動します。

