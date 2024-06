今年も上半期を振り返る『ガジェット通信 ネット流行語大賞2024上半期』の投票を開始します!

編集部で選出したワードに一般公募したワードをプラスし、事前投票を実施。上位24コのワードが出揃いました。※得票数が同数のものが複数あったため、中途半端な数になっています。

下記ワードから1人3つまで投票可能。みなさんご協力お願いします!

投票は6月29日(月)24時まで。結果は7月上旬に発表します。

ノミネートワード24コはこちら!

・猫ミーム/チピチピチャパチャパ/ハッピーハッピーハッピー

・インプレゾンビ

・Bling-Bang-Bang-Born

・新NISA

・松本ロス/とうとう出たね。。。

・ドヤコンガ

・詐欺広告

・頂き女子

・港区女子/ラウンジ嬢

・8番出口/8番出口ライク

・退職代行モームリ

・好きな〇〇発表ドラゴン

・生涯収支マイナス62億円君

・迷惑系ボランティア/動く千羽鶴

・スタグフレーション

・「ときメモ30周年」「ときメモ動くかもよ」

・0歳児選挙権

・為替介入

・服が変

・ドカ食いダイスキ! もちづきさん/至る

・テスタさん

・踏めば助かるのにロボ/鬼畜ロボ/ロボカス

・見るだけ痴漢

・細川たかし

下記の『Googleフォーム』から、大賞にふさわしいと思うワードを最大3つ選んで回答してください。回答は1人1回まで。

Googleアカウントによるチェックを行いますが、メールアドレスは収集しません。ページ上にアンケートフォームが表示されない方は、下記リンク先から回答をお願いします。

ガジェット通信ネット流行語大賞2024年上半期 投票フォーム(Googleフォーム)

https://forms.gle/wCdP2tcNavXvGF2M6

その他ノミネートワード

上位24コから惜しくも漏れてしまいましたが、ノミネートされた上半期のワードにはこんなものもありました。

・フロアを沸かす〇〇

・レモンミーム

・ポケダの伝説 Breath of the ARK Call of Craft Impact/パルワールド

・オルカン/S&P

・れいわ知能/れいわ脳

・ティンコンカンコン

・一生一緒にエヌビディア

・サシハラスメント

・頂きギャンブラーりり平

・粗品の一人賛否

・ソビエト蓮舫

・TKM(たまごかけ麺)

・カジュアルおばさん

・おい、笑える

・17秒間考え続けよう

・五公五民

