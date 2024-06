エディ・マーフィ主演の人気アクションシリーズ約30年ぶりの新作となる映画『ビバリーヒルズ・コップ:アクセル・フォーリー』より、主人公アクセル役の日本版声優として山寺宏一のカムバックが決定した。懐かしの声優陣も揃って復帰する。あわせて、山寺演じる“あのアクセル”が帰ってきたことを告げる吹替版予告も公開された。

山寺のほか、かつてのアクセルの相棒ウィリアム・“ビリー”・ローズウッド役に井上和彦、1・2作で活躍したジョン・タガート役に池田勝、1・3作に登場した“サージ”ことセルジュ役に堀内賢雄と懐かしの顔ぶれも大集結。そして初登場となるアクセルの娘ジェーン役に田村睦心、ボビー役に内田夕夜、ケヴィン・ベーコンが演じるケイド役に安原義人が決定した。

アクセルを筆頭に長年マーフィの声を務めてきた山寺は、参加当初を回想し、「エディ・マーフィとは同い年。声優デビューした時から吹き替えするのが夢でした」とコメント。「後に夢は叶ったものの、その軽妙すぎるマシンガントークと独特のノリに四苦八苦。“声優としてエディ・マーフィに鍛えられた”と言えるでしょう」と熱をこめた。

Netflixシリーズ『ビバリーヒルズ・コップ: アクセル・フォーリー』7月3日(水)より世界独占配信

吹替版予告でも、まさに“マーフィに鍛えられた”山寺による、時にユーモラス、そして時に胸アツなボイスが炸裂し、そこに井上和彦の“ビリー”、池田勝の“ジョン”、堀内賢雄の“セルジュ”の声が加わる。さらに実はフジテレビ版の『ビバリーヒルズ・コップ2』(1987)でビリーを演じていた安原義人も、今回は新キャラクターのケイド役として復帰。彼らのボイスが絡み合い、観る者は一気に“あの頃”へと誘われ、エモーショナルさは最高潮に達するはずだ。



『ビバリーヒルズ・コップ』(1984)と『ビバリーヒルズ・コップ2』が世界中で特大ヒットを記録し、エディ・マーフィの人気を不動のものにした本シリーズ。1994年公開の3作目を経て、あれから30年。4作目となる本作では、大成功作1と2でプロデューサーを務めた敏腕ジェリー・ブラッカイマーがプロデューサーに復帰。そのおかげでマーフィも自信をもって復帰を決意したとも言われており、映画史にひとつの時代を築いたとされる1・2作目のスタイルを踏襲した“ブロックバスター”がここに誕生する。

Netflixシリーズ『ビバリーヒルズ・コップ: アクセル・フォーリー』7月3日(水)より世界独占配信 山寺宏一 コメント全文

エディ・マーフィは同い年。声優デビューした時から吹き替えするのが夢でした。後に夢は叶ったものの、その軽妙すぎるマシンガントークと独特のノリに四苦八苦。“声優としてエディ・マーフィに鍛えられた”と言えるでしょう。待ちに待ったビバリーヒルズ・コップの最新作で、久々にアクセルの吹き替えを担当出来るのはこの上無い喜びです。言わせて下さい。時が経ってもビバリーヒルズ・コップ最高!歳を重ねてもアクセル・フォーリー最高!

Netflix映画『ビバリーヒルズ・コップ:アクセル・フォーリー』は2024年7月3日(水)より全世界独占配信。

