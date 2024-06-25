２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８１．６３ドル（＋０．９０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４４．４ドル（＋１３．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４８．９セント（－８．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５２．５０セント（－９．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３３．５０セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７５．２５セント（＋１４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．７８（＋１．５６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８１．６３ドル（＋０．９０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４４．４ドル（＋１３．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４８．９セント（－８．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５２．５０セント（－９．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３３．５０セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７５．２５セント（＋１４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．７８（＋１．５６）
出所：MINKABU PRESS