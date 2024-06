2024年6月24日、AGENCIAは、不動産業界向けの最先端360°画像生成プラットフォーム「360°Homes(R)」のサービスを正式に開始します。

AGENCIA「360°Homes(R)」

2024年6月24日、AGENCIAは、不動産業界向けの最先端360°画像生成プラットフォーム「360°Homes(R)」のサービスを正式に開始。

本プラットフォームは、従来の入稿作業の負担を大幅に軽減し、物件の魅力を最大限に引き出すことが可能です。

「360°Homes(R)」

https://www.360.homes/ja/

■「360°Homes(R)」について

「360°Homes(R)」は、単なる360°画像生成プラットフォームではありません。

AIを利用した効率的で透明性の高い入稿作業を実現します。

さらに、360°画像から動画生成もでき、新規広告媒体への展開およびターゲット市場の拡大を積極的にサポートします。

特に注目すべきは、ユーザーフレンドリーな設計で、コンピュータ操作に自信がないユーザーでも簡単に利用開始が可能です。

■「360°Homes(R)」の特徴と利点

<最先端のAI技術を活用>

「360°Homes(R)」は、最新のAI技術を駆使して画像生成を自動化し、高品質な360°画像を迅速かつ正確に提供します。

不動産エージェントや物件所有者は、煩雑な手作業から解放され、効率的に魅力的な物件情報を発信することが可能となります。

<ユーザーフレンドリーなUI/UX設計>

専門知識がなくても簡単に操作できるインターフェースを備え、誰でも簡単に360°画像を作成・公開できるよう設計されています。

幅広いユーザーがプラットフォームを利用しやすくなっています。

<新規広告媒体への展開支援>

「360°Homes(R)」は、生成された360°画像を動画化し、多様な広告媒体への展開をサポートします。

物件の魅力をより多くの潜在顧客に届けることが可能です。

■リコーとの協業によるさらなる価値提供

AGENCIAは、リコーとの協業により、360°カメラ「RICOH THETA X」を活用したレンタルサービス「RICOH360プレミアムパッケージ」を提供します。

このパッケージには、専用三脚と物損補償が含まれており、最新の撮影機材を手軽に利用できる環境を整えました。

ユーザーは高品質な360°画像を生成するための負担を最小限に抑えつつ、迅速に対応することが可能です。

■協業の具体的な取り組み

今回の協業を機に、以下の取り組みを進めていきます:

RICOH360プレミアムパッケージと360°Homes(R)不動産サービスとのセット販売

「360°Homes(R)」に必要な機材(RICOH THETA Xと専用三脚)に物損補償がついたレンタルサービス「RICOH360パッケージ」と「360°Homes(R)」のセット販売を開始します。

必要機材を購入しなくても、必要な期間・必要な台数だけ最新機種のRICOH THETA Xのレンタルが可能です。

RICOH THETA Xの故障時は追加料金なしで代替機を迅速に提供するサポート体制で、現場の撮影業務のダウンタイムを低減します。

【RICOH360プレミアムパッケージ(機材レンタルおよびサポート)について】

<機材レンタル>

・RICOH THETA X

・RICOH THETA 専用三脚

<サポート>

・Premium物損補償:過失や事故での損傷に対する修理費用負担0円

・Express配送 :THETAが現場からなくなる時間を短縮(通常1〜2週間から約2〜3営業日へ)

・Premiumサポート:専用スタッフによる電話サポート

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post AI技術を活用した360°画像生成プラットフォーム!AGENCIA「360°Homes(R)」 appeared first on Dtimes.