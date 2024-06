オーガニックスキンケア農場でキャンプ！ネオナチュラル「HOLY FUNGUS」

ネオナチュラルは、スキンケア原料を有機栽培している岐阜県郡上市の自社有機農場内に、日本初(※)の体験型善玉菌リトリート施設「HOLY FUNGUS:ホーリーファンガス」をオープンしました。

ネオナチュラル「HOLY FUNGUS」

■所在地 :〒501-4603 岐阜県郡上市大和町栗巣1079

■施設 :オートキャンプサイト×3、ファームログキャビン×2、

田んぼキャンプサイト×2、ペットOKグループキャンプサイト×1、

渓流サイト×1、ショップ、貸切スパ&サウナ×2棟、

ピザ釡&デッキ他

■アクティビティ:有機ハーブ収穫体験、里山散策、ネイチャーヨガ、

化粧水作り、渓流サウナなど、四季を通して里山ならではの

自然体験を用意

■予約 :日本最大級のキャンプ場検索サイト「なっぷ」より

https://www.nap-camp.com/gifu/16266

※「なっぷ」のお客様評価★4.86(5点満点中)を獲得しています(6/17時点)

ネオナチュラルは、スキンケア原料を有機栽培している岐阜県郡上市の自社有機農場内に、日本初(※)の体験型善玉菌リトリート施設「HOLY FUNGUS:ホーリーファンガス」をオープン。

美しい里山でのスパ&サウナや、ネイチャーヨガ、オーガニックハーブ収穫、里山散策などを行いながらキャンプをすることで、素肌、心、体を整える体験を提供します。

オープン1カ月を記念して、『夏の女子旅応援/善玉菌リトリート体験キャンペーン』を2024年7月31日予約分までを対象に実施。

大自然に囲まれながら、自家採取した有機ヘチマ水によるスキンケアで、全身を潤す美容体験が出来ます。

※国産オーガニックコスメ会社が運営するキャンプ場として。

ネオナチュラル調べ

■<善玉菌 × リトリート>で本質的に美しくなれる体験を

ネオナチュラルは、代表の娘のアトピーを何とかするために、1個の石けんを手作りするところから始まった会社です。

そして13年前、さらなる理想のスキンケア製品の原料を有機栽培するために、岐阜県郡上市に自社農場を開設。

有機農場には素肌を潤す善玉菌が多くすむという研究結果があり、この農場を訪れる多くの女性が、豊かな自然の中でただ過ごすだけで、イキイキとした表情になっていくのを何度も見てきました。

「自然豊かな農場で過ごすこと自体が、素肌、心、体を整える」この発想から生まれたのが、<善玉菌 × リトリート>をテーマにした、ホーリーファンガスという新しい形の美容体験施設です。

ホーリーファンガスでは、恵まれた立地を生かし、ネイチャーヨガ、有機ハーブ摘み、里山散策などさまざまなアクティビティを提供し、すでに国内最大級のキャンプ場検索サイト「なっぷ」のお客様評価4.86(5点満点中)を獲得しています。

今回のキャンペーンでは、農場内でスタッフが手作業で採取した有機ヘチマ水100%の化粧水『美百水』を女性全員にプレゼント。

自然の恵みをたっぷりと取り込みながら、本質的・長期的なすこやかさを手に入れられる女子旅を応援します。

■本施設の特徴

1. 美容健康に不可欠な善玉菌が多い場所

肌の上には様々な菌が生息しています。

この中で、美肌を保つための菌が有機農場や豊かな自然に多いことが研究により判明しています。

ホーリーファンガスは、美しい水と緑が豊富な里山に立地しており、美肌作りに適した環境となっています。

2. 生活習慣を見直すというスキンケア

優れたスキンケア製品をいくら使っても、美肌の元となる身体の健康が整わなければ美肌を手に入れることは出来ません。

本施設では、様々な自然アクティビティを体験することでストレスを発散するとともに、生活習慣も見直す切っ掛けになることを目指しています。

3. パワーあふれる優れた立地

母袋(もたい)地区は、古来よりさまざまな力が合流する場所とされ、かつては宿場町として栄えました。

キャンプ場は清らかな水が流れる渓流をはさんで地元氏神である白山神社があり、農場内に入るだけで冷涼で神聖な空気が頬をなで、こころが整っていくのを感じられます。

有機農場には美肌菌が多くすむという研究結果がある

毎朝8:30から行う朝ヨガが好評

\オーガニック100%有機ヘチマ化粧水全員プレゼント/

「ホーリーファンガス」オープン1カ月を記念して、宿泊された女性のお客様限定で、自社有機農場でスタッフや地元の方が手作業で採取し、12カ月熟成させた有機ヘチマ水100%の化粧水『美百水』150mLを全員にプレゼントします。

夏の女子旅応援/善玉菌リトリート体験キャンペーン

■内容 :期間中に宿泊された女性のお客様全員に、『美百水』を1本プレゼント。

■実施期間:〜2024年7月31日予約分迄

■宿泊予約:日本最大級のキャンプ場検索サイト「なっぷ」より

https://www.nap-camp.com/gifu/16266

■『美百水』について:

全成分 :有機ヘチマ水

販売価格:1,980円(税込)

内容量 :150mL

有機ヘチマ水100%の『美百水』

