２５日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

２０：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※日・閣議

※米・２年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：電業社<6365>，ＮａＩＴＯ<7624>，スギＨＤ<7649>



出所：MINKABU PRESS