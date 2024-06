『シカゴ・ファイア』あの人がシリーズレギュラーに昇格！

米NBCの大人気アクションドラマ『シカゴ・ファイア』にシーズン12から参戦していたジョスリン・フードン。来るシーズン13ではレギュラーキャストに昇格することが決定したとDeadlineが伝えている。

シルビー・ブレット役カーラ・キルマーやブレイク・ギャロ役アルベルト・ロゼンデなど次々と降板する主要キャストに代わり、新たに注目キャラとして投入されたライラ・ノヴァク役ジョスリン。51分署に新たにやってきた救急隊員のライラは、フリーランスであることを気に入っていたが、しぶしぶながら正式にチームの一員に。

短い期間ながら、リーダーシップスキルを発揮し、51分署でも活躍できる不可欠な救急隊員のメンバーであることを証明したライラは、回を追うごとに存在感を増しており、今後ますます欠かせない存在になっていくに違いない。

EXCLUSIVE: ‘Chicago Fire’ newcomer Jocelyn Hudon has been upped to series regular beginning Season 13, sources tell Deadline https://t.co/vfZtT82rTl

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 20, 2024