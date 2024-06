ゲーム感覚でトレーニング！フジケングループホールディングス『CrossFit ORCA』

フジケングループホールディングスは、クロスフィットのジム『CrossFit ORCA』(クロスフィット オルカ)を、愛知県刈谷市に、2024年6月オープンしました。

【『CrossFit ORCA』について】

『CrossFit ORCA』は、クロスフィット専門のジムです。

『CrossFit』とは、アメリカで設立されたクロスフィットであり、首都圏などでは人気のフィットネスジムです。

運動技能と身体能力を向上させるためのフィットネスプログラムで、ウェイトリフティング、体操、有酸素運動など高強度で多様性に富んだトレーニングを組み合わせ、仲間と一緒に短時間で集中的に行うエクササイズです。

(1)クロスフィットの資格を持ったコーチが直接指導します。

(2)運動が苦手な方でもスポーツやゲーム感覚で夢中になって楽しむことができます。

(3)毎日違ったメニューを行うので飽きることがありません。

(4)1クラス60分で技術指導や練習にあてる時間もあるので実質の運動時間は30分で高いダイエット効果が期待できます。

(5)黙々とひとりでトレーニングするジムと違い、楽しく長く続けられる。

