【日本】
景気動向指数（確報値）（4月）14:00
予想　111.6　前回　111.6（景気先行指数)
予想　115.2　前回　115.2（景気一致指数)

【香港】
貿易収支（5月）17:30
予想　-91.0億香港ドル　前回　-102.0億香港ドル（貿易収支)

【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
予想　0.4%　前回　0.5%（前月比)
予想　2.6%　前回　2.7%（前年比)

【米国】
住宅価格指数（4月）22:00　
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（4月）22:00
予想　7.1%　前回　7.38%（前年比)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（6月）23:00
予想　100.1　前回　102.0（コンファレンスボード消費者信頼感指数)

リッチモンド連銀製造業指数（6月）23:00
予想　-2.0　前回　0.0（リッチモンド連銀製造業指数)

※予定は変更することがあります