12:35　日本20年利付国債入札（1兆円程度）
18:00　ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ギリシャ中銀年次総会出席
イタリア2年債入札
18:30　ドイツ2年債入札
20:00　ボウマンFRB理事、金融政策について講演（質疑応答あり）
26日1:00　クックFRB理事、NYエコノミッククラブで経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00　米2年債入札（690億ドル）
2:15　ナーゲル独連銀総裁、講演
3:10　ボウマンFRB理事、イベント開会挨拶

夏季ダボス会議（中国、27日まで）
中国全人代常務委員会（28日まで）

※予定は変更することがあります