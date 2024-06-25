本日の予定【発言・イベント】
12:35 日本20年利付国債入札（1兆円程度）
18:00 ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ギリシャ中銀年次総会出席
イタリア2年債入札
18:30 ドイツ2年債入札
20:00 ボウマンFRB理事、金融政策について講演（質疑応答あり）
26日1:00 クックFRB理事、NYエコノミッククラブで経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00 米2年債入札（690億ドル）
2:15 ナーゲル独連銀総裁、講演
3:10 ボウマンFRB理事、イベント開会挨拶
夏季ダボス会議（中国、27日まで）
中国全人代常務委員会（28日まで）
※予定は変更することがあります
18:00 ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ギリシャ中銀年次総会出席
イタリア2年債入札
18:30 ドイツ2年債入札
20:00 ボウマンFRB理事、金融政策について講演（質疑応答あり）
26日1:00 クックFRB理事、NYエコノミッククラブで経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00 米2年債入札（690億ドル）
2:15 ナーゲル独連銀総裁、講演
3:10 ボウマンFRB理事、イベント開会挨拶
夏季ダボス会議（中国、27日まで）
中国全人代常務委員会（28日まで）
※予定は変更することがあります