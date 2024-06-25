クロアチアvsイタリア 試合記録
【EURO2024グループリーグ第3節】(レッドブル・アレーナ)
クロアチア 1-1(前半0-0)イタリア
<得点者>
[ク]ルカ・モドリッチ(55分)
[イ]マッティア・ザッカーニ(90分+8)
<警告>
[ク]ルカ スチッチ(24分)、ルカ・モドリッチ(60分)、L. Ivanušec(73分)、マリン・ポングラチッチ(78分)、ヨシプ・スタニシッチ(82分)、マルセロ・ブロゾビッチ(90分+1)
[イ]リッカルド・カラフィオーリ(90分+3)、ニコロ・ファジョーリ(90分+6)、ルチアーノ・スパレッティ(90分+9)
観衆:38,322人
└イタリアが試合終了間際弾でEUROグループ2位通過! クロアチアはモドリッチEURO史上最年長弾も追いつかれる
クロアチア 1-1(前半0-0)イタリア
<得点者>
[ク]ルカ・モドリッチ(55分)
[イ]マッティア・ザッカーニ(90分+8)
<警告>
[ク]ルカ スチッチ(24分)、ルカ・モドリッチ(60分)、L. Ivanušec(73分)、マリン・ポングラチッチ(78分)、ヨシプ・スタニシッチ(82分)、マルセロ・ブロゾビッチ(90分+1)
[イ]リッカルド・カラフィオーリ(90分+3)、ニコロ・ファジョーリ(90分+6)、ルチアーノ・スパレッティ(90分+9)
観衆:38,322人
└イタリアが試合終了間際弾でEUROグループ2位通過! クロアチアはモドリッチEURO史上最年長弾も追いつかれる