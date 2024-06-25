日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の3万8710円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39518.21円 ボリンジャーバンド3σ
39238.01円 ボリンジャーバンド2σ
38957.80円 ボリンジャーバンド1σ
38857.60円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38710.00円 25日夜間取引終値
38677.60円 25日移動平均
38630.00円 5日移動平均
38605.00円 一目均衡表・転換線
38490.00円 一目均衡表・基準線
38487.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38397.40円 ボリンジャーバンド-1σ
38117.19円 ボリンジャーバンド2σ
37836.99円 ボリンジャーバンド3σ
35818.55円 200日移動平均
242.96円 24日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39518.21円 ボリンジャーバンド3σ
39238.01円 ボリンジャーバンド2σ
38957.80円 ボリンジャーバンド1σ
38857.60円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38710.00円 25日夜間取引終値
38677.60円 25日移動平均
38630.00円 5日移動平均
38605.00円 一目均衡表・転換線
38490.00円 一目均衡表・基準線
38487.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38397.40円 ボリンジャーバンド-1σ
38117.19円 ボリンジャーバンド2σ
37836.99円 ボリンジャーバンド3σ
35818.55円 200日移動平均
242.96円 24日日経平均株価現物終値
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