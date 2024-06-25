　25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の3万8710円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39518.21円　　ボリンジャーバンド3σ
39238.01円　　ボリンジャーバンド2σ
38957.80円　　ボリンジャーバンド1σ
38857.60円　　75日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38710.00円　　25日夜間取引終値
38677.60円　　25日移動平均
38630.00円　　5日移動平均
38605.00円　　一目均衡表・転換線
38490.00円　　一目均衡表・基準線
38487.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38397.40円　　ボリンジャーバンド-1σ
38117.19円　　ボリンジャーバンド2σ
37836.99円　　ボリンジャーバンド3σ
35818.55円　　200日移動平均
242.96円　　24日日経平均株価現物終値


株探ニュース