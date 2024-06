和洋の風味を楽しめる！北海道・柳月『隠れプリンタルトセット』

北海道・柳月から『隠れプリンタルトセット』を6月26日(水)より発売します。

北海道・柳月『隠れプリンタルトセット』

【販売価格】

1セット 4,130円(税込)

【販売期間】

6月26日(水)〜8月31日(土)頃

【送料無料キャンペーン】

6月26日(水)〜6月30日(日)の5日間限定

【柳月オンラインショップURL】

https://www.ryugetsu.co.jp/i/02935?ad_key=278bda37bdd15dd76e6416cfa08efc70

【柳月注文ダイヤル】

0120-25-5566(通話料無料) 午前9時〜午後6時

※通販限定企画となりますので、柳月直営店では受注していません。

5日間限定で送料無料でお届けします。

こちらのセットは、夏厳選のスイーツ3種入り。

新作!「隠れプリンタルト」と夏限定の「和菓子職人のプリン饅頭」は、プリン好きな職人のプリン愛あふれる和洋の風味を楽しめます。

そして、爽やかな苺と十勝チーズのマリアージュを楽しむ夏限定の「イチゴリーナ」など3種のスイーツをセットにしました。

1. 隠れプリンタルト:1個(直径12cm)

とろ〜り派も、固め派も、ぜひお試しいただきたい夏の新作です。

「隠れプリンタルト」は、一度で2倍美味しい「Wプリン」仕立て。

上段は、なめらか・とろ〜り、クリーミーなプリン、下段は、昔ながらの懐かし系、固め食感で、プリンの食べ比べも楽しめます。

香ばしいパイと、北海道産の生クリームで二層のプリンを包み込み、表面は、ビター感のあるカラメルソースで仕上がっています。

2. 和菓子職人のプリン饅頭:6個

こちらは、素朴なよそおいながら、プリンの風味をギュッと閉じ込めた、新感覚の和洋折衷スイーツです。

生クリームや練乳でミルク感もプラスした、濃厚なプリン風クリームと、和菓子職人こだわりのふわふわ生地との相性も抜群。

カラメルソースも良い働きで、ほんのりビターなアクセントをプラスしています。

暑い日は、冷やして食べるのもおすすめ。

プリン風クリームのプルプル感もアップして、よりプリンらしい食感に変化します。

3. トカチック・バスキュ〜 イチゴリーナ:1個(直径12cm)

「トカチック・バスキュ〜」100万個販売記念「イチゴリーナ」が2024年も登場!

「トカチック・バスキュ〜」は、酪農王国・十勝のクリームチーズを100%使用。

生クリーム、砂糖、小麦粉などの主原料も十勝産にこだわった、十勝の旨味をまるごと味わえる、人気のチーズケーキです。

「イチゴリーナ」は、そんなバスキュ〜シリーズの夏仕立て・爽やか仕込み!

フレッシュなクリームチーズと、爽やかな苺の風味がマリアージュした美味しさです。

