恐怖の原点にして頂点である『エイリアン』(1979)の“その後の物語”が描かれるシリーズ最新作『エイリアン:ロムルス』より、エイリアンに追われ鬼気迫る登場人物たちの姿を捉えたUS版予告が公開された。

物語の舞台となるのは地球から遠く離れた宇宙、人生の行き場を失った6人の若者たちが、生きる希望を求めて足を踏み入れた宇宙ステーション“ロムルス”だ。映像では、無力な若者たちが一縷の望みをかけ足を踏み入れたその先で、絶望という名の恐怖を目撃していく様子が映し出される。

薄暗い宇宙ステーションを探索する彼らの元に、静かに、それでも確かに迫りくるのは、寄生した人間の胸を突き破り、異常な速さで進化する宇宙最恐の生命体“エイリアン”。映像では、鼓動のような不穏なサウンドが鳴り響く中、突如進化するエイリアンの第三形態・チェストバスターが今にも胸部を突き破ろうとしてきたり、クモのような見た目の第二形態・フェイスハガーが勢いよく飛びかかり口から寄生しようとしてきたり、は最終形態・ゼノモーフが襲い掛かろうとしてきたりと、歴代作品でもお馴染みのエイリアンたちが次々登場。得体の知れない恐怖が若者たちを絶望の淵へと追いやっていく。

映像の後半には、叫び声を上げる若者たちの悲痛な表情がサイレントで次々と浮かび上がり、孤立無援な彼らの状況を表す「宇宙では、あなたの悲鳴は誰にも聞こえない」という、第1作目『エイリアン』公開時にも大きな話題を呼んだ、あまりに無慈悲で恐ろしいコピーも。彼らは一体何を目にし、何を聞いたのか。宇宙最強にして最恐の生命体“エイリアン”から逃げ切り生き延びることができるのか?逃げ場のない密室空間で描かれる戦慄の瞬間の数々、一瞬たりとも目が離せないスリル溢れる展開は、映画館という暗闇密室空間がより臨場感を高め、まさに大スクリーンで体験すべき作品に昇華させてくれる。



リドリー・スコット、、デヴィッド・フィンチャーなど、映画界のレジェンドがメガホンをとってきた本シリーズの新たな担い手として白羽の矢が立ったのは、『ドント・ブリーズ』(2016)で世界中を震え上がらせた鬼才フェデ・アルバレス監督。オリジナルシリーズへの有り余る愛を注入しつつも、本作単体でも十二分に楽しめる、まさに新たなエイリアンファンを取り込める作品だと自信をのぞかせる。

レイン役を演じるのは、ソフィア・コッポラ監督作品『プリシラ』(2024)でヴェネチア映画祭主演女優賞を受賞し、『パシフィック・リム:アップライジング』(2018)でも存在感を示したケイリー・スピーニー。彼女の危機迫る演技は、『エイリアン』シリーズでシガーニー・ウィーバーが演じた主役のエレン・リプリーを彷彿とさせる。その他、『ライ・レーン』(2023)のデヴィッド・ジョンソン、『暗黒と神秘の骨』(2021-2023)のアーチー・ルノー、(2024)のイザベラ・メルセードら、今後のハリウッドを牽引する注目の若手俳優たちが作品を盛り上げる。

宇宙最恐の生命体“エイリアン”は、この秋どんな恐怖を見せてくれるのか。広大な宇宙の密室で起こる“究極のサバイバル・スリラー”を、劇場で体験せよ。『エイリアン:ロムルス』は2024年9月6日(金)劇場公開。

