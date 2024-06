もしもアナキン役ヘイデン・クリステンセンが『ザ・バットマン』を演じていたら？本人が回答

『スター・ウォーズ』ダース・ベイダー/アナキン・スカイウォーカー役でおなじみのヘイデン・クリステンセンが、もしも『THE BATMAN-ザ・バットマン-』(2022)にキャスティングされていたら?米のインタビューで、本人がこの“ホワット・イフ”に答えている。

マット・リーヴスが監督した『ザ・バットマン』は探偵や謎解きの要素が濃いノワール・アクション大作で、『トワイライト』シリーズや『TENET テネット』(2020)などで知られるロバート・パティンソンが主演した。若々しく、スタイリッシュで、どこか影があるような佇まいは、少しクリステンセンに通ずるようなところもある。

クリステンセンは、「バットマンは最高のキャラクターだけど、ロバート・パティンソンは本当に素晴らしい仕事をしたと思います」と回答し、パティンソンが適任だと示唆。さらに、“ブルース・ウェインとバットマン、どちらを上手く演じられると思いますか?”との質問には、「どちらか一方でならなくてはならないという、二律背反的なキャラクターですよね。おそらく、個人的にはブルース・ウェインの方がもっと演じやすいかな」と答え、スーツに身を包んだダークヒーローではなく、実業家のブルース・ウェインを挙げた。

新DCユニバースでエルスワールドに属するという『ザ・バットマン』の続編映画『The Batman Part II(原題)』では、パティンソンがバットマン役で続投する。だが、『IT/イット』シリーズのアンディ・ムスキエティが監督を務めるバットマンの新作映画『バットマン:ブレイブ&ボールド(原題)』の主役はまだ決まっていない。もしかしたら、クリステンセンが候補に挙がるかもしれない……?

なお、『ザ・バットマン』ユニバースは拡大中で、同作に登場したペンギンを主人公に描くスピンオフドラマ「The Penguin(原題)が米Maxにて待機中だ。

