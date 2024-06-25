¾Íè¡Ö¿²¤¿¤¤ê¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ä40ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À¤¬¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×¤ÇÄÉ²Ã¤¹¤Ù¤¡Ö»ØÉ¸¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËèÇ¯1²ó¤Ï¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì·ò¿Ç¡£·ò¿Ç·ë²Ì¤Î°Û¾ï¤ò¼¨¤¹¡Ö¡ö¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¿ôÃÍ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤¹¤°¤ËºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
BMI¡¦·ì°µ¡¦Ç¢Åü¡¦´ãÄì¤Ê¤É¹àÌÜÊÌ¤Ë¤½¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤ÎÀµ¤·¤¤¸«Êý¤ò²òÀâ¤·¤¿¡Ø·ò¿Ç·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ù¡Ê±ÊÅÄ¹¨Ãø¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø·ò¿Ç·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡ÙÏ¢ºÜÂè37²ó
¡ØÃæ¹âÇ¯¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡ÖÄËÉ÷¡×¡Äº£¤Ï¡Ö20Âå¡×¤â¡Ö½÷À¡×¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ë⁉¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
¥ê¥¦¥Þ¥Á°ø»Ò¡ÊRF¡Ë
¥ê¥¦¥Þ¥Á°ø»Ò¡ÊRF¡§¥ê¥¦¥Þ¥È¥¤¥É°ø»Ò¤È¤â¸À¤¦¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î·ò¿Ç¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´õË¾¤¹¤ì¤ÐÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ê¤É¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ï¡¢ç±¸¶ÉÂ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÈ±Ö¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î´ØÀá¤ä¹ü¤ò¹¶·â¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£½é´ü¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢Ç®¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤À¤ë¤«¤Ã¤¿¤ê¤Î¾É¾õ¤¬¿ô½µ´ÖÂ³¤¡¢¼¡Âè¤ËÄ«µ¯¤¤ë¤È¡¢Î¾¼ê¤Î»Ø¤¬¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¼¡Âè¤Ë¡¢¼ê»Ø¤äÂ»Ø¡¢¼ê¼ó¤äÂ¼ó¡¢Éª¤äÉ¨¤Î´ØÀá¤¬¶¯¤¤±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤ÆÄË¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÆð¹ü¤ä¹ü¤ÎÇË²õ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢´ØÀá¤ÎÊÑ·Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤¬¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
RF¤ÏÌÈ±Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤³¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢RF¤¬¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Î¸¶°ø¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£RF¤¬¹â¤¤¤«¤é¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈRF¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ð½àÃÍ¤ÏÉÂ±¡Åù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤¤¤¿¤¤15mg/dL°Ê²¼¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤¬¡ÖÍÛÀ¡×¤È¤¤¤¦È½Äê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¿²¤¿¤¤ê¤Ë
¤¿¤À¤·¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ËØí¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âRF¤¬ÍÛÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ò¤È¤¬¡¢20¡Á30¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ê¥¦¥Þ¥Á°Ê³°¤Îç±¸¶ÉÂ¤Ç¤â¡¢RF¤¬ÍÛÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤ËRF¤¬ÍÛÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Ò¤È¤¬10¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÁ°¸å¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ê¤Î¤ËRF¤¬100¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ò¤È¤â¡¢»þ¡¹¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤éRF¤¬¹â¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¥ê¥¦¥Þ¥Á¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼êÂ¤Î»Ø¤Î´ØÀá¤Ë²¿¤«¤·¤é¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¸Ê¿ÇÃÇ¤»¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÀìÌç°å¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¥ê¥¦¥Þ¥Á²Ê¡¢ç±¸¶ÉÂ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¤Ê¤É¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å¾É²½¤¹¤ë¤È¡¢È¤¤ò»ý¤Ä¤Î¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Â¤Î»Ø¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹¤È¡¢Êâ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£´ØÀá¤ÎÊÑ·Á¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÆð¹ü¤ä¹ü¤òºï¤ê¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢É¨¤Ê¤É¤Ë¿Í¹©´ØÀá¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¬¤«¤ê¤Ê¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥ê¥¦¥Þ¥Á³Ø²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤Î¿äÄê´µ¼Ô¿ô¤Ï82Ëü5000¿Í¤Û¤É¡£ËèÇ¯Ìó1Ëü5000¿Í¤¬¿·¤¿¤Ê´µ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤è¤ê¤â½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬3ÇÜ°Ê¾å¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ï40Âå¡Á60Âå¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ï¹âÎð¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤Ò¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í´°¼£¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤Ìô¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ì¤Ð¡Ö´²²ò¡×¡Ê±ê¾É¤¬¼£¤Þ¤ê¡¢ÄË¤ß¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÁá´üÈ¯¸«¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿½÷À¤Ï¡¢RF¤ò¿¦¾ì·ò¿Ç¤Ê¤É¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ØÇ¢»ÀÃÍ¤¬¹â¤¤¿Í¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤⁉¡Ä¡Ö¹âÇ¢»À·ì¾É¡×¤Î¿Í¤Ø¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö²¸·Ã¡×¡Ù¤ØÂ³¤¯
Ç¢»ÀÃÍ¤¬¹â¤¤¿Í¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤⁉¡Ä¡Ö¹âÇ¢»À·ì¾É¡×¤Î¿Í¤Ø¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö²¸·Ã¡×