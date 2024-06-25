¡ÚÅÔÃÎ»öÁª¡Û¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¡¡Ï¡çÖ»á¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¡¢Î¢¶âÄÉµÚ¤µ¤ì¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Îà¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¾õÂÖá
¡¡²Ð²Ö¤É¤³¤í¤«·ý¤¬¸«¤¨¤¿¡£ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¡Ê£··î£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ£²£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÅìµþÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤È£Ò£å£È£á£ã£Ñ¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥ÈÆ¤ÏÀ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¡¢Á°°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¡¢¸µ¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¤ÎÅÄÊì¿À½ÓÍº»á¡¢Á°»²±¡µÄ°÷¤ÎÏ¡çÖ»á¤Î£´¿Í¡£²£¹ËÁêËÐ¤È»×¤ï¤ì¤¿¾®ÃÓ»á¤À¤¬¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¾õÂÖ¤Ë¡£Ãæ¤Ç¤âà¾®ÃÓ vs Ï¡çÖá¤Î±þ½·¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ê¤É¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤¹¤éÉº¤Ã¤¿¤¬¡¢¸õÊä¼ÔÆ±»Î¤Î¼Áµ¿¤È¤Ê¤ë¤È¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤µ¤Ã¤½¤¯»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤ÏÏ¡çÖ»á¤À¡£ÅÔÃÎ»öÁª¤ÎÁèÅÀ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÀµÜ³°±ñºÆ³«È¯ÌäÂê¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢Ï¡çÖ»á¤Ï¾®ÃÓ»á¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤½¤Î³°±ñºÆ³«È¯¤Î»ö¶È¼Ô¤«¤é¡¢ÅÔÃÎ»ö¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤È¤«¼õ¤±¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¤È¥Ö¥Ã¥³¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ËÂ§¤Ã¤¿·Á¤Ç¸øÉ½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£³Î¤«¤ËÅ¬Ë¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¾®ÃÓ»á¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥À¥á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²óÅú¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀÐ´Ý»á¤À¡£¡Öº£¤Î¼ÁÌä¤Ï¥¤¥¨¥¹¤«¥Î¡¼¤«¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡ÊÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ë»ëÄ°¼ÔÁ´°÷¤¬»×¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ç³«¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¡¹¤«¤é¤´°Õ¸«¤ò»Ç¤¤¡¢»þ¤Ë¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËÉÀï°ìÊý¡£¼çºÅ¼Ô¤«¤é¡Ö¥¤¥¨¥¹¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤â¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î¾®ÃÓ»á¤Ï¤Û¤«¤Î¸õÊä¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò»Ç¤Ã¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¼ÁÌä¤Ï¸½¿¦¤Î¾®ÃÓ»á¤Ë½¸Ãæ¡£ÀÐ´Ý»á¤«¤é¤¹¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤Î¤¢¤Ã¤¿ÃÛÃÏ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢Ï¡çÖ»á¤«¤é¸¤Ç»¦½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìµþÅÔ¤À¤±ÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤Î¤«¡¢¼çºÅ¼Ô¤«¤é¤Î¡ÖÅìµþ¤Ç¤Ï²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤¬Äã¤¤¤¬¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢ÈéÆù¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï¹ñºö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÌîÅÞ¤¬¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ¡çÖ»á¤ËÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ï¡çÖ»á¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¿ÅÞ¤¬Ê¹¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤ÐÎ¢¶â¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤µ¤é¤ËÈéÆù¤ÇÊÖÅú¡£º£ÅÙ¤Ï¾®ÃÓ»á¤¬¡Ö¤½¤ÎÅÀ¤ò¤â¤Ã¤È¹ñ²ñ¤Ç¡£¤â¤¦Ï¡çÖ¤µ¤ó¤Ï¹ñ²ñ¤Î²Ú¤Ç¤¹¤è¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÏ¡çÖ»á¤Ï¡Öº£ÅÙ¤ÏÅìµþÅÔ¤Î²Ú¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÀ¶ÏÂ²ñ¡Ê°ÂÇÜÇÉ¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï´ÔÎ®¡Ê¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤È¡¢¥¸¥ã¥Ö¤É¤³¤í¤«¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ôÇä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Ìá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¼ÁÌäÊÖ¤·¡£Ï¡çÖ»á¤Ï¡Ö¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡ÊÀ¶ÏÂ²ñ¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤Û¤¦¤¬¾Ü¤·¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¸½¿¦¤¬ËÉÀï¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤ÏÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ï¡çÖ»á¤Ï¡Ö¾®ÃÓ»á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤¿¤Î¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Èà¾¡ÍøÀë¸Àá¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÅöÁ³¡¢Âè£²ÃÆ¡¢Âè£³ÃÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡ÖËÉÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ºÆ¤ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Î¾ì¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÆæ¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÃÓ»á¤Ï¡¢ºÆ¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£