モデルのマギー(32)が24日までにインスタグラムを更新。大阪のラグジュアリーホテルでの様子を公開した。

マギーは「Thank you for the great stay はじめてのW大阪〜! 香りから色使い、細かいところまでの世界観が徹底されていてすてきでした また泊まりたいな」とつづり、白い水着姿でベッドで寛ぐ様子を披露した。

そして「白いワンピースはetretokyoです!」とハッシュタグを付け明かすと、背中と胸元が大きく開いた白いワンピース姿でホテルのエントランスを歩く動画を公開した。

この投稿に「ステキ」「背中たまらん」「エロカッコいい」「大人の色気感じます」「めっちゃかわいいっ!」などのコメントが寄せられている。